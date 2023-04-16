Afet şehirleri ihya olacak! Başkan Erdoğan Şanlıurfa'ya gidiyor: TOKİ çalışmaları hız kazandı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından devlet, 11 ilde 4 koldan yaralara merhem olmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlayan TOKİ afet konutlarının yapımı hız kesmeden devam ediyor. Başkan Erdoğan, bugün Şanlıurfa'da çalışmalarına başlanan TOKİ konutlarının temel atma törenini gerçekleştirecek.

Başkan Recep Tayip Erdoğan, Şanlıurfa'da depremzedeler için çalışmalarına başlanan TOKİ konutlarının temel atma törenini gerçekleştirecek.Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla depremden etkilenen 11 ilde çalışmalar hızlı bir şekilde başlatılmıştı. Başkan Erdoğan, bu süreçte deprem bölgelerine ziyaretlerini sürdürüp çalışmaları yakından takip etti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.