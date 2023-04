Süreler kısalıyor ulaşım kolaylaşıyor: İstanbul-Antalya arası 5 saate düşecek! Yeni dönemde de yatırımlar hız kesmeyecek

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ve Bakanlığın projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.İstanbul'da Sarıyer-Kilyos arasına yeni bir tünel imalatına başladıklarını ve yaklaşık 2,5 yıl sonra bu tünelin açılacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, tünelle birlikte İstanbul'da trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını söyledi. Bakan Karaismailoğlu ayrıca demiryollarına yapılan yatırımlara ilişkin de bilgi verirken, İstanbul-Ankara arasına yapılacak Süper Hızlı Tren hattı ile iki şehir arasındaki sürenin 80 dakikaya düşeceğini açıkladı.İşte Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:Bunlar gurur verici şeyler. Uydu alanında dünyanın yüzde 30'una hizmet veriyoruz. Konuştuğumuz konuları görüyorsunuz. Türkiye her zaman seviye atlayarak devam ediyor. Bunlar bize teknolojik anlamda çok büyük faydalar sağlıyor. Bunlar ticari olarak da dünya pazarlarında Türkiye'nin gücünü gösteriyor.Uzaktan erişimin bu kadar önemli olduğu bir dönemde bunlar tüm süreçleri olumlu etkileyecek. Türksat 6A ile kendi uydusu ile uzayda temsil edilen ilk 10 ülkeden biri olacak Türkiye.110 bin kilometrekarelik bir alanı etkileyen dünyanın en büyük afetlerinden biri ile karşılaştık .Çok zor günler geçirdik. Vatandaşlarımızın önemli bir kısmı şu anda konteynırlarda yaşıyor. Şehirlerimizdeki ticari hareketlilik arıyor. Biz de vatandaşımızın çok zor günlerde nefes alabilmesi için ilk günlerdeki gibi çalışıyoruz. Topyekun mücadele devam ediyor. Enkazların kaldırılması artık sona yaklaşılıyor. Kalıcı konutların temeli atıldı.Depremin ardından Adıyaman'daydık. Havalimanına ulaştığımda AFAD'ın ekipleriyle bölgeye gittik süreci yönettik. Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları bitmek üzere. Bu şehirlerin yeniden imarı için de çalışılıyor. Deprem bölgesinde karayollarında hiçbir aksaklık yok.Kahramanmaraş-Göksun arasındaki tünellerimizde hiçbir sorun olmadı. Deprem bölgesinde ulaşımda Niğde Otoyolu önemli görev aldı. Hem hayatımızı kolaylaştırıyor hem de bizim can damarımız oluyor bunlar.Biz İstanbul'da da hazırız. Yaptığımız tüm yatırımların arkasındayız. Tüm yaptığımız yollara kefiliz. İnşallah böyle bir afetlerle karşılaşmayız ama yaptığımız yollar sapasağlam ayakta kalır. Ulaştırma yatırımlarını bir defa yapıyorsunuz ama uzun yıllar kullanıyorsunuz. FSM'nin halatlarını değiştiriyoruz, aynı şeyi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yapıyoruz. Köprülerimiz depremde güvenli durumda diyebiliriz. Bunlar mühendislik dehası. Bilim ve teknolojiyle çalışıyoruz. Çanakkale'de 280 km saatlik rüzgar yükünü kaldıracak dirençli bir yapı var. Bunlar dimdik ayakta kalacak projeler.İstanbul'daki kentsel dönüşüm çok önemli bir konu. Mutlaka vatandaşımızın çok daha duyarlı olması lazım. Yapıların yenilenmesi gerekiyor. Bunlar tabii ulaşıma da yansır. İBB'nin üzerine çok önemli sorumluluk düşüyor. Bunlar çalıştay düzenleyerek çözülmez. Yatırımlarda hiçbir ilerleme olmuyor. İBB 2019 Haziran'ından beri bir çivi çakılmadı. Metrolar için söylüyorum bunu. Niçin göreve geldiniz o zaman? Belediyenin yapması gereken metroyu biz yaptık. Seçimden bu tarafa 4 yıl geçmiş, bir projenin yüzde 5'i yapılmış. İBB'nin bütçesi bunları yapmaya muktedirdir. Böyle bir hizmet olabilir mi? Sonunda vatandaşımız sandıkta cevabını verecek. Bu metrolar yapıldığında vatandaşın yaşam kalitesi artacak. Konuşmaya gelince herkesten fazla konuşuyorlar. İstanbul'a en uygun ulaşım yatırımı tünellerdir. Kağıthane'deki tünelden günde 60 bin araç geçiyor. Dolmabahçe Levazım Tüneli duyarsız yönetim gelince durduruldu. 500 milyon liralık yatırım heba edildi.Sarıyer-Kilyos tünelinin imalatına başladık. 2 buçuk yılda bitecek. İBB yönetimiyle bir arpa yol yürüyemeyiz. Vatandaşımız yapılmayan işlerin hesabını 14 Mayıs'ta soracaktır.Demiryollarıyla ilgili çok iyi haberlerimiz var. Biz aslında dünyada ilk demiryolu sistemleri kuran ülkeyiz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında demirağlarla örme konusunda olağanüstü yatırımlar yapıldı. Demiryolları farklı bir kültür. Şu an demiryolu yatırımları dönemine girdik.Ankara-İzmir arasını hızlı trenle 3 buçuk saatte gideceğiz, 2 buçuk yıl sonra bitecek. Ankara-Sivas hattımızı 1 hafta sonra açıyoruz. 26 Nisan'ı hedefledik. Dünyanın mega projelerinden biri. Maliyet değeri 70 milyar TL. 2 saatte Ankara'dan Sivas'a gidecek. Hızlı tren faklı bir konfor. Bu konforu yurdumuza yaymak için çalışmalar yapıyoruz.Kargo taşımacılığında demiryolunun kullanımı düşük. Yüklerin yüzde 90'ı deniz yoluyla taşınıyor.(Togg) Tüm halkımız böyle bir arabayı ister.Haydarpaşa ve Sirkeci garı sembol yapılar. Haydarpaşa'da arkeolojik kazı devam ediyor. Orayı demiryolu garı olarak ve müze olarak kullanılacak. Önemli aşamaları çıkardık. İstanbul'un tarihi ortaya çıktı. Yerinde sergilenecekler. Sirkeci ve Kazlıçeşme arasında muhteşem iş yapıyoruz. İstanbul aslında buralar demek. Bir yaşam alanı üretiyoruz orada. Orada bir demiryolu müzesi var onu daha da genişleteceğiz..İstanbul-Ankara arası 80 dakika olacak. Kadıköy'den Kızılay'a 80 dakika sürecek. 350 km hız yapacak. Kolay bir hat değil tabii ki. Çok yüksek teknoloji getiren bir yatırım. Kazmayı vurduğumuzda en fazla 5 yıl içinde bitecek bir proje. Bu işi yapabilecek firmalarla yola çıkacağız..5 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz.Ulaşımda ülkemize bir level atlatacak. Mevcut trenimiz bir ihtiyaca cevap veriyor şu anda. Hem uçak yolcuğundan daha az sürede ulaşışmış olacak. Uçağa gerek yok. Havayolu tabiiki devam edecek ama Ankara'dan İstanbul'a treni tercih edecek. Hızlı trendeki bilet fiyatları otobüslerden daha düşük.İstanbul-Antalya 5 saat olacak. Demiryolu ağımız artarak devam edecek. Alanya'yı da Mersin'e tünellerle duble yol olarak bağlayacağız.Yeni Zigana Tüneli, iftihar edeceğimiz projelerden birisi. Tamamlandığında Avrupa'nın en uzun türeni dünyanın en uzun 3. tüneli olacak. 3 Mayıs'ta inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açacağız.Demiryolları olması gereken bir yatırım. Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü şehre hizmet edecek bir köprü. Adana'nın Boğaz Köprüsü diyebiliriz. Bunu da 28 Nisan itibarıyla inşallah açılışını yapacağız. Çok önemli bir proje. Türkiye'de ulaşımda sağlıkta hayal edilemeyen birçok şeyi gerçekleştirdi.Gayrettepe-Havalimanı hattı Mayıs ayı içinde açılacak.