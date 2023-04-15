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İYİ Partili İzsiz kendini böyle savundu: Kim olduğunu sorgulamadan burs vermeye devam edeceğim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, partisinin İstanbul 3. bölge 2. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Seyithan İzsiz hakkındaki iddialar sosyal medyada geniş yer bulmuştu. İzsiz’in, Fırat Çakıroğlu’nun katili Nurullah Semo’ya burs verdiği iddia edilmişti. Düzenlediği iftar programında konuya değinen İzsiz, “Kim olduğunu sorgulamadan burs vermeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı. İYİ Parti lideri Akşener’in de bu sözleri alkışladığı anlar dikkatlerden kaçmadı.

İYİ Partili İzsiz kendini böyle savundu: Kim olduğunu sorgulamadan burs vermeye devam edeceğim
Ekleme: 15.04.2023 - 18:15 Güncelleme: 15.04.2023 - 18:20 / Editör: Ozge Selin
İYİ Partili İzsiz kendini böyle savundu: Kim olduğunu sorgulamadan burs vermeye devam edeceğim
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin İstanbul 3. bölge 2. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Seyithan İzsiz hakkındaki iddialar sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

AKŞENER DE ALKIŞLADI

İzsiz'in, Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği iddia edilmişti. Düzenlediği iftar programında konuya değinen İzsiz, 'Kim olduğunu sorgulamadan burs vermeye devam edeceğim' ifadelerini kullandı. İYİ Parti lideri Akşener'in de bu sözleri alkışladığı anlar dikkatlerden kaçmadı.

İYİ Partili İzsiz kendini böyle savundu: Kim olduğunu sorgulamadan burs vermeye devam edeceğim

İZSİZ'İ ADAY YAPAN AKŞENER'E PROTESTO: İP MÜDİRESİ YAZIKLAR OLSUN

Seyithan İzsiz'in İYİ Parti İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıradan milletvekili adayı gösterilmesine tepkiler devam ediyor. Ülkücü şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği iddia edilen İzsiz'e bir tepki de Bolu'da gösterildi.

Bolu'da vatandaşlar İzsiz'in aday gösterilmesine ilişkin pankart hazırladı. İYİ Parti seçim otobüsü güzergahında bulunan üstgeçide asılan pankartta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e vatandaşlar sert tepki gösterdi.

Akşener'e 'Şehit Fırat'ın PKK'lı katillerine burs veren Seyithan İzsiz'i hangi yüzle aday yaptın?' sorusunu yönelten vatandaşlar, 'İP müdiresi sana yazıklar olsun.' ifadelerini kullandı.

İZSİZ, NURULLAH SEMO'NUN AKRABALARININ DÜĞÜNÜNDE

İzsiz'in burs iddiaları gündemdeki yerini korurken, Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'nun akrabalarının düğününe katıldığı da ortaya çıktı.

Seyithan İzsiz'in 2016 yılında Nurullah Semo'nun akrabası olan Kemal Semo'nun düğününe katıldığı, sosyal medya hesabından düğünden bir kareyi paylaşarak 'Kemal Semo beyin düğün törenindeyiz. Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin' notunu düştüğü belirlendi.

İYİ Partili İzsiz kendini böyle savundu: Kim olduğunu sorgulamadan burs vermeye devam edeceğim
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