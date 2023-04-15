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Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti'nin Kayseri'deki aday tanıtım toplantısında konuşan Özvarinli, "14 Mayıs'ta bu memleketi ne FETÖ'cülere ne de PKK'lılara bırakmayız. Her insan yanlışı gördüğü zaman ona sırtını dönmeyi bilmeli. Bunun için buradayım." ifadelerini kullandı.

Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa etti
Ekleme: 15.04.2023 - 19:32 Güncelleme: 15.04.2023 - 19:41 / Editör: Ozge Selin
Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa etti
Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti milletvekili aday listesini topa tutan Meral Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli, İYİ Parti'den istifa etti. Özvarinl, Kayseri'deki aday tanıtım toplantısında AK Parti'ye katıldığını açıkladı. Özvarinli'ye parti rozetini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki taktı.

"BU MEMLEKETİ FETÖ'CÜLERE VE PKK'LILARA BIRAKAMAYIZ"

Aday tanıtım toplantısında konuşan Özvarinli, "Hayatım mcüadeleyle geçti. Türk İslam davasının zaferi için mücadele vererek geçti. Başta sayın cumhurbaşkanımız ve AK Parti ailesinden helallik istiyorum. 14 Mayıs'ta bu memleketi ne FETÖ'cülere ne de PKK'lılara bırakmayız. Her insan yanlışı gördüğü zaman ona sırtını dönmeyi bilmeli. Bunun için buradayım." dedi.

"SATILIĞA ÇIKMIŞ ADAY LİSTELERİ BİZİ KARŞILIYOR"

İYİ Parti'nin aday listesine tepki gösteren Özvarinli, aday tanıtım toplantısı öncesinde yaptığı bir paylaşımda "Anadolu'nun kavruk tenli çocukları ülkeyi yönetecekti, milliyetçiler iktidara yürüyecek ve en başta Ülkücüler olacaktı. Bu ideallerle yola çıktık! Varımızı yok ettik, hatıralarımızı tükettik. Geldiğimiz noktada ise satılığa çıkmış milletvekili aday listeleri bizi karşılamakta!" ifadelerine yer veri.

SOSYAL MEDYADAN SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sosyal medya platformu Twitter'da aday listesi hakkında çeşitli iddiaları da gündeme getirerek paylaşımlar yapan Özvarinli, "Her şeyin bilincinde ve farkındayız. Türk Milletine karşı sorumluluğumuz ve sırra vakıf olmanın verdiği yükün altında Milletimiz adına mücadelemizi devam edeceğiz. Uygun zamanda, tek kıymetlimiz olan Türk Milletinin menfaatleri için kimsenin gözünün yaşına bakmadan konuşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa etti
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