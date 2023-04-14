Devletin ambulansında neyin zaferi? HDP'li Meral Danış Beştaş'tan 'pes' dedirten hareket

14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek ilan eden HDP'de seçim çalışmaları sürüyor.HDP'nin Erzurum milletvekili adayı olan Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, beraberindeki heyetle birlikte seçim çalışmaları kapsamında dün Erzurum'a gitti.Akşam saatlerinde Beştaş'ın içerisinde bulunduğu Mehmet Vefa yönetimindeki 06 CJU 114 plakalı otomobil, Kırgın Dere Kavşağında buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, savrularak takla attı.Aracın içinde sıkışan Beştaş, olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.Hastanede yapılan kontrolde Beştaş'ın vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.İlk müdahalenin yapıldığı Karayazı Devlet Hastanesi'nden Erzurum Devlet Hastanesi'ne götürülen Beştaş, Ankara'ya sevk edildi.Hastaneden havalimanına nakli sırasında durumunu soran gazetecilere açıklamalarda bulunan Beştaş, durumunun iyi olduğunu ve iyileşeceğini söyleyerek PKK yandaşlarının sıklıkla kullandığı 'zafer' işaretini yaptı.