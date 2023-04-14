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Beyaz Gazete
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Devletin ambulansında neyin zaferi? HDP'li Meral Danış Beştaş'tan 'pes' dedirten hareket

Seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'a giden Yedili Masa'nın ortaklarından HDP'nin Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, aracıyla trafik kazası geçirdi. Beştaş, Ankara'ya ambulansla sevk edilirken terör örgütü yandaşlarının sıklıkla kullandığı 'zafer' işaretini yapmaktan geri durmadı.

Ekleme: 14.04.2023 - 12:12 Güncelleme: 14.04.2023 - 12:26 / Editör: Ozge Selin
Devletin ambulansında neyin zaferi? HDP'li Meral Danış Beştaş'tan 'pes' dedirten hareket
14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek ilan eden HDP'de seçim çalışmaları sürüyor.

HDP'nin Erzurum milletvekili adayı olan Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, beraberindeki heyetle birlikte seçim çalışmaları kapsamında dün Erzurum'a gitti.
Akşam saatlerinde Beştaş'ın içerisinde bulunduğu Mehmet Vefa yönetimindeki 06 CJU 114 plakalı otomobil, Kırgın Dere Kavşağında buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, savrularak takla attı.

Devletin ambulansında neyin zaferi? HDP'li Meral Danış Beştaş'tan 'pes' dedirten hareket

Takla attı
Aracın içinde sıkışan Beştaş, olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrolde Beştaş'ın vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.

İlk müdahalenin yapıldığı Karayazı Devlet Hastanesi'nden Erzurum Devlet Hastanesi'ne götürülen Beştaş, Ankara'ya sevk edildi.

Zafer işareti yaptı
 Hastaneden havalimanına nakli sırasında durumunu soran gazetecilere açıklamalarda bulunan Beştaş, durumunun iyi olduğunu ve iyileşeceğini söyleyerek PKK yandaşlarının sıklıkla kullandığı 'zafer' işaretini yaptı.

Devletin ambulansında neyin zaferi? HDP'li Meral Danış Beştaş'tan 'pes' dedirten hareket
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