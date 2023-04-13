Osman Gökçek'ten Hamamönü esnafını ziyaret etti!
Ankara 2.bölge 5.sıra milletvekili adayı Osman Gökçek, seçim çalışmaları kapsamında Hamamönü esnafını ziyaret etti.
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde AK Parti'den aday listesine girmişti.
Ankara 2.bölge 5.sıra milletvekili adayı Osman Gökçek, seçim çalışmaları kapsamında Hamamönü esnafını ziyaret etti.
Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Osman Gökçek vatandaşlarla sohbet etti.
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