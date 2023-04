İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Bayram öncesi ve sürecince alınacak trafik tedbirleri tek tek sıralandığı genelge kapsamında emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde toplam 51 bin 300 ekip/tim, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak.Ramazan Bayramı nedeniyle karayolu ile seyahat edecek vatandaşların emniyet kemeri kullanmasının önemine dikkat çekilmesi amacıyla “Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz”mottosuyla hazırlanan afişlere yer verilecek.Bakanlığın 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında Ramazan Bayramı tatili ile Eğitim-Öğretim Dönemi ara tatili süresince denk gelmesi dolayısıyla karayollarında yoğun trafik tedbirleri alınacağı, bu tedbirlerin 14 Nisan'da başlayacağı ve 24 Nisan'a kadar süreceği ifade edildi. Genelgede alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:Trafik güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi amacıyla 13 helikopter ve 138 dron ile 2 bin 626 saat trafik denetimi gerçekleştirilecek. Helikopterlerle yapılan denetimler özellikle; Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Sakarya, Yozgat, Adana, Ağrı, Balıkesir, Batman, Burdur, Diyarbakır, Isparta, Niğde, Osmaniye, Tekirdağ, Yalova ve Van illerinde yoğunlaşacak.Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında günlük 7 bin 329 trafik ekip/tim, 14 bin 178 trafik personeli olmak üzere toplam 51 bin 300 ekip/tim, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak. Ayrıca 36 polis/jandarma Başmüfettişi, 6 Denetleme Başkanlığı Denetleme Grup Başkanlığı Üyesi güzergâhlarda ve kazaların yoğunlaştığı kara noktalarda ekip ve personel tarafından alınan tedbirleri yerinde denetlemek üzere görevlendirilecek. Merkez Teşkilatı Güzergâh Denetimleri, Emniyet Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarından oluşan 15 ekip ile sağlanacak. 44 personelden oluşan 15 ekip farklı güzergâhlardaki trafik ekip ve personelini denetlemek üzere görev alacak. Şehirlerarası otobüslerde yolcu olarak görevlendirilen 514 personel ise 1.028 yolcu otobüsünü habersiz olarak denetleyecek.Ramazan Bayramında da trafikte emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla araç içerisinde emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulanacak. Denetimlerde, yol kullanıcılarını bilgilendirmeye yönelik daha önce gönderilmiş olan materyallerin dağıtılması, www.trafik.gov.tr internet adresinde de yer alan kamu spotlarının yerel TV kanalları ve uygun mecralarda yayınlanması, “Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz” mottosuyla hazırlanan afişler başta olmak üzere “Bayramınız Kemerli Olsun” “Trafikte Her Yıl Daha İyiye”, “Kemerim Hep Aklımda”, “Yayalar Kırmızı Çizgimiz”, “Yol Ver Hayata” ve “Bi Hareketine Bakar Hayat” sloganları da sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri kullanma oranına artırmak amacıyla hatırlatıcı nitelikte kullanılacak.Trafik ekiplerinin, özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergâhlarında “Algılanan Yakalanma Riski Duygusu”nun geliştirilmesine yönelik olarak GÖRÜNÜR olmaları sağlanacak. Trafik güvenliği açısından seyir halinde iken ekip araçlarının tepe lambaları açık olacak, arkadaki araç sürücülerini rahatsız etmemesi için tepe lambalarının arka kısmında bulunan LED grupları kapatılacak. Trafik kural ihlallerinin arttığı ve bu sebeple kazaların yoğunlaştığı bölgelerde sürücüler üzerinde denetim hissinin artırılacak. “Algılanan Yakalanma Riski Duygusu” etkisi altında daha uzun süre araç kullanmamalarını sağlamak amacıyla güzergâh üzerine yerleştirilen “Maket/Model Trafik Ekip Aracı” ile “Maket/Model Trafik Personeli” temiz, bakımlı ve gece görünürlüğünün artırılması amacıyla tepe lambaları çalışır vaziyette bulundurulacak.Denetimlerde, sürücü ve yolculara saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde bilgilendirme yapılarak işlemler en kısa sürede tamamlanacak. Sadece ihlal yapan taşıtların değil, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda diğer araç sürücüleri de durdurularak “Yüz Yüze İletişim” kurulacak. Sürücüler, hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, cep telefonuyla görüşme yapmamaları, okul ve yaya geçitleri ile kavşak giriş ve çıkış noktalarından geçen veya geçmek üzere olanlara durarak yol vermeleri gerektiği, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri, kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları ve her iki saatte bir on dakika mola verilerek “dikkat ve konsantrasyonları”nın dağılmaması konusunda bilgilendirilecek.Son üç yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olarak meydana geldiği ilk 20 güzergâhtaki tedbirler, daha etkili ve yoğun şekilde planlanacak ve bu güzergâhlarda arada kontrolsüz alanlar bırakılmayacak şekilde birbirinin devamı niteliğinde ekipler görevlendirilecek. Resmi tatil süresince özellikle trafiğin yoğunlaşacağı (tatilin başlangıç ve bitiş) tarihler başta olmak üzere helikopter, drone ve İHA türü hava taşıtlarından trafik düzenleme ve denetleme faaliyetlerinden azami şekilde yararlanılacak.Yolcu otobüslerinin karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yoğun olarak meydana geldiği 02.00-08.00 saatleri arasında, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybına ek olarak günün ilk ışıklarının sürücüler üzerinde yarattığı rehavet ile kaza riskinin daha fazla arttığından bahisle özellikle 05.00-07.00 saatleri arasında şoförlerin araç dışına davet edilerek gerekli kontroller ile bilgilendirmeler yapılacak.Ayrıca, otobüslerde emniyet kemeri kullanımına ilişkin denetimlere ağırlık verilerek yolcular “otobüslerin karıştığı trafik kazalarında araçların devrilmesi ve araçtan dışarı savrulmalarının önlenmesi amacıyla emniyet kemeri kullanmaları”, şoförler ise “taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmamaları” konularında bilgilendirilecek.Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek. Motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcıları üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü, diğer araçlarda ise emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri kullanımına ilişkin farkındalığı arttırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek.Çocukların cadde ve sokaklarda bulunabileceği göz önünde bulundurularak taşıt-yaya kazalarının yoğun olduğu bölgelerde, yayaların trafikteki güvenliklerini olumsuz etkileyen uygunsuz bekleme/parklara izin verilmeyecek; yaya kaldırımları, yaya geçitleri, kavşak sistemleri, engelli rampaları üzerine ve önüne park etmiş araçlar derhal kaldırılacak. Modifiye edilmiş araç, uygunsuz egzoz/ışık donanımları ve harici ses sistemi kullanılmasının önlenmesi amacıyla hedef bölge ve saatlerde denetimler yapılacak, tespit edilen araçlar trafikten men edilecek.Araç trafiğiyle birlikte yaya trafiğinin de yoğunlaşacağı değerlendirilen şehitlik, mezarlık ve alışveriş merkezleri gibi alanlarda yaya güvenliğini sağlayacak şekilde ilave trafik tedbirleri genel hizmet personelinin de katkısıyla alınacak.