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Beyaz Gazete
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Kirli pazarlıklar tek tek ortaya çıkıyor! HDP'li Hasan Cemal itiraf etti: Tutuklular salınacak

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'den seçime girecek olan sözde gazeteci Hasan Cemal, "Bu düzeni değiştirmek için geliyoruz. Ve bunun içinde elbette Kürt sorununu çözmek var. Elbette hapisteki bütün tutsakların salınması var." itirafında bulundu. HDP'li Sırrı Sakık ise seçimi kazanır kazanmaz "genel af" konusunu masaya yatıracaklarını belirterek, teröristbaşı Abdullah Öcalan dahil olmak üzere hapiste bulunan herkesin serbest bırakılacağını ifade etti.

Kirli pazarlıklar tek tek ortaya çıkıyor! HDP'li Hasan Cemal itiraf etti: Tutuklular salınacak
Ekleme: 12.04.2023 - 12:50 Güncelleme: 12.04.2023 - 13:01 / Editör: Ozge Selin
Kirli pazarlıklar tek tek ortaya çıkıyor! HDP'li Hasan Cemal itiraf etti: Tutuklular salınacak
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde aday çıkarmayacaklarını açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti ise Kandil tarafından memnuniyetle karşılandı. Terör örgütü elebaşları Duran Kalkan ve Mustafa Karasu gibi isimler Kılıçdaroğlu'na destek mesajları paylaştı. Saklandığı sığınakta kamera karşısına geçen Duran Kalkan, Millet İttifakı'nın önünün açık olduğunu söyleyerek 'Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler.' ifadelerini kullanmıştı.

PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, 'Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır' derken, Sabri Ok ise '100 yıllık cumhuriyeti yıkacağız.' imasında bulunmuştu.

Kirli pazarlıklar tek tek ortaya çıkıyor! HDP'li Hasan Cemal itiraf etti: Tutuklular salınacak

HDP'DEN YENİ İTİRAFLAR: HEPSİ SERBEST BIRAKILACAK

Tüm bu yaşananların gölgesinde 7'li Masa'nın kirli ortağı HDP'den itiraf niteliğinde yeni açıklamalar geldi. HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'den seçime girecek olan sözde gazeteci Hasan Cemal, 'Bu düzeni değiştirmek için geliyoruz. Ve bunun içinde elbette Kürt sorununu çözmek var. Elbette hapisteki bütün tutsakların salınması var.' itirafında bulundu.

'GENEL AFFI MASAYA YATIRACAĞIZ'

HDP'li Sırrı Sakık ise 'Herkese özgürlük, Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük. Biz önümüzdeki dönem genel affı masaya yatıracağız.' dedi.

Kirli pazarlıklar tek tek ortaya çıkıyor! HDP'li Hasan Cemal itiraf etti: Tutuklular salınacak

HDP'Lİ İSİMLER TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'A 'ÖZGÜRLÜK' İSTEDİ

Öte yandan Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, 6'lı koalisyona katılmasının ardından küstah açıklamalarına hız verdi. Yönetime ortak olacaklarını her fırsatta dile getiren HDP, Abdullah Öcalan'ın özgür bırakacaklarını da sık sık belirtiyor.

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, '15 Mayıs'ta zindanların kapılarını açacak ve Abdullah Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacağız' ifadelerini kullanmıştı.

HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede ise skandal ifadeler kullanarak 'Sayın Öcalan bir irade koydu ortaya, bu tecrit derhal ortadan kaldırılmalı.' tehdidinde bulunmuştu.

Kirli pazarlıklar tek tek ortaya çıkıyor! HDP'li Hasan Cemal itiraf etti: Tutuklular salınacak
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Kirli pazarlıklar tek tek ortaya çıkıyor! HDP'li Hasan Cemal itiraf etti: Tutuklular salınacak
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