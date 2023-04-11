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Yaralar sarılıyor! 27 bin 462 öğrenci afet bölgesine geri döndü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesinde eğitim alanında normalleşmeye geçilmesiyle geri dönüşlerin başladığı duyurdu. Özer, il il dönen öğrencilerin sayısını açıkladı.

Ekleme: 11.04.2023 - 13:41 Güncelleme: 11.04.2023 - 13:43 / Editör: Ozge Selin
Yaralar sarılıyor! 27 bin 462 öğrenci afet bölgesine geri döndüDeprem bölgelerinde hummalı çalışmalar devam ediyor.

6 Şubat'tan bu yana yaraların canla başla sarıldığı 11 ilde, enkaza dönen şehirler yeniden ayaklandırılıyor.

Bu süreçte depremzedelerin barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları tek tek karşılanıyor. Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği kentlerde, çalışmaların gölgesinde yeni afet konutları da yükseliyor. Söz verildiği gibi konutların 1 yıl gibi kısa sürede teslim edilmesi hedefleniyor.

Eğitim ve öğretim için büyük mücadele

Öte yandan zorlu 2 ayı geride bırakan ekipler, çocuklar ve eğitim için de büyük bir mücadele ortaya koydu.

Eğitimin ara verildiği bölgede, iyileştirme çalışmalarının ardından ilçelerde kademeli olarak ders zilleri çaldı. Kimi depremzedeler farklı illere nakil aldırarak eğitim hayatlarını sürdürdü.

Geri dönüşler başladı

Gelinen son noktada ise çalışmaların başarıyla sonuçlanmasıyla bölgeye geri dönüşler başladı. Böylelikle öğrenciler de okullarında eğitimlerine başlamış oldu.

Yaralar sarılıyor! 27 bin 462 öğrenci afet bölgesine geri döndü

'27 bin 462 öğrenci geri döndü'

Son durumu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı.

Özer, yaptığı paylaşımda şu bilgileri aktardı:

Evlatlarımızın yarınlara daha güvende bakması için afet bölgesinde tüm imkanlarımızla eğitimi normalleştirmeye devam ediyoruz.

Nakillerini diğer illere aldıran öğrencilerimizden 27 bin 462'si okullarına geri döndü. Eğitim varsa umut hep var…

İllere göre geri dönüşler ise şu şekilde:

Kahramanmaraş: 6 bin 238 öğrenci,
Adana: bin 691 öğrenci,
Malatya: 2 bin 873 öğrenci,
Diyarbakır: 924 öğrenci,
Şanlıurfa: 942 öğrenci,
Adıyaman: 2 bin 164 öğrenci,
Kilis: 161 öğrenci,
Osmaniye: bin 283 öğrenci,
Hatay: 5 bin 183 öğrenci.

Yaralar sarılıyor! 27 bin 462 öğrenci afet bölgesine geri döndü

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