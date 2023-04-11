  • USD: 19,26 - 19,30
  • EURO: 21,00 - 21,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mahsur kalan 11 kişiyi karayolları ekipleri kurtardı...

Tunceli-Ovacık karayolunda Munzur Çayı’nın taşması sonucu mahsur kalan 11 vatandaş, karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ekleme: 11.04.2023 - 23:27 Güncelleme: 11.04.2023 - 23:28 / Editör: Ozge Selin
Mahsur kalan 11 kişiyi karayolları ekipleri kurtardı...
Tunceli-Ovacık karayolunda aşırı sağanak yağış nedeniyle Munzur Çayı birden fazla noktada taştı. Valilik tarafından ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılan yolda, taşkın nedeniyle mahsur kalan 11 vatandaşın imdadına, Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri yetişti.

Ekipler, mahsur kalan vatandaşları iş makineleriyle taşkının olduğu bölgede alırken, vatandaşlara karayolunu kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Kemal Kılıçdaroğlu 'bakanlık vadettiği' 2 ismi açıkladı: Terörü öven skandal sözleri ortaya çıktı!
İmamoğlu'nun metro çelişkisi ! Yalanı elinde patladı
Diyarbakır'da seçim bürolarının açılışındaki terör örgütü propagandasına soruşturma
Fondaş Halk Tv'de TCG Anadolu hazımsızlığı! Akla ziyan sözler: Yukarıdan 2 bomba ile...
Bahçeli'den Avrupa'daki Türklere 14 Mayıs çağrısı: Sandığa yansıyacak irade tarihi önemde
Kılıçdaroğlu'nun 'soğan' algılarına Tarım Bakanlığından kalem kalem yanıt: Halkımızın ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak seviyededir
Terörist cenazelerinde boy gösteren ve savunma sanayiini hedef alan CHP’li Sezgin Tanrıkulu: PKK'ya silah bıraktıracağız
AK Parti'nin seçim beyannamesi bugün açıklanacak
Başkan Erdoğan talimatı verdi: Bakanlık bir bir bitiyor! İstanbul sonrası şimdi de Ankara'ya yeni metro hattı!
Başkan Erdoğan'dan gençlere cep telefonu ve bilgisayar için müjde!
Osman Gökçek aday tanıtım toplantısında AK Partiye gönül verenlerle fotoğraf çektirdi.
AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na bakanlar Togg'larla geldi
AK Parti seçim beyannamesini açıklıyor! Şahlanış döneminde 23 ana başlık 5 yıllık hedefler…
Osman Gökçek AK Parti'nin aday toplantısı öncesinde konuştu
CHP'li vekil TCG Anadolu'yu hazmedemedi! Paylaşımına tepki yağdı...
İYİ Partili Çıray tek tek ifşa etti: FETÖ’cüleri milletvekili adayı yaptılar
Yunanistan'da Türkiye analizi: Batı, bizi Erdoğan'a karşı destekler
Bakan Kasapoğlu ile vatandaş arasında güldüren TOGG diyaloğu: Takas olur mu?
İyi Parti, FETÖ'yü öven İrfan Sönmez'i birinci sıradan vekil adayı yaptı
Bazı yollar kapatılacak! Alternatif güzergahlar açıklandı

Bazı yollar kapatılacak! Alternatif güzergahlar açıklandı

11 Nisan hava durumu: 21 kent için sarı kodlu uyarı!

11 Nisan hava durumu: 21 kent için sarı kodlu uyarı!

Madeni paraların boyutu küçülüyor

Madeni paraların boyutu küçülüyor

Bir daha kimse göremeyecek: Dağların arasından geçip ulaşmak için kilometrelerce yol yürüyorlar

Bir daha kimse göremeyecek: Dağların arasından geçip ulaşmak için kilometrelerce yol yürüyorlar

Her yanı istila ettiler: Pik yapıp hızla çoğaldı keseleri özel havuzlarda toplanıyor

Her yanı istila ettiler: Pik yapıp hızla çoğaldı keseleri özel havuzlarda toplanıyor

Mersin’de kıyıya vurdu: 3 metre uzunluğunda 360 kilogram ağırlığında!

Mersin’de kıyıya vurdu: 3 metre uzunluğunda 360 kilogram ağırlığında!