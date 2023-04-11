Mahsur kalan 11 kişiyi karayolları ekipleri kurtardı...
Tunceli-Ovacık karayolunda Munzur Çayı’nın taşması sonucu mahsur kalan 11 vatandaş, karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.
Tunceli-Ovacık karayolunda aşırı sağanak yağış nedeniyle Munzur Çayı birden fazla noktada taştı. Valilik tarafından ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılan yolda, taşkın nedeniyle mahsur kalan 11 vatandaşın imdadına, Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri yetişti.
Ekipler, mahsur kalan vatandaşları iş makineleriyle taşkının olduğu bölgede alırken, vatandaşlara karayolunu kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.
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