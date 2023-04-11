Diyarbakır anneleri evlat nöbetinin bin 317'nci gününde
Oğlu için eyleme katılan ve teslim ol çağrısında bulunan anne, "Ölsem de senin peşini bırakmayacağım Özgür. Gelmezsen hakkımı helal etmiyorum." dedi.
Diyarbakır annelerinin direnişleri kararlılıkla devam ediyor.
İlk olarak 3 Eylül 2019 tarihinde başlayan eylem, binlerce aileye umut oldu. Ardından farklı kentlerden yola çıkan anne ve babalar, HDP il binası önünde kurulan çadırda bir araya geldi. Yaz-kış demeden evlatlarının yolunu gözleyen aileler, PKK tarafından dağa kaçırılan evlatlarını HDP'den istiyor.
39 aile evladını PKK'dan kurtardı
Bugün bin 317 güne ulaşan eylemde, bugüne kadar 39 aile evladına kavuştu.
Oğlu Özgür için Ordu'dan gelip, evlat nöbetine devam eden Latife Ödümlü, çocuğuna ‘teslim ol' çağrısında bulundu.
'Ölsem de senin peşini bırakmayacağım'
4 sene önce oğlunun HDP tarafından kandırılarak dağa gönderildiğini belirten Ödümlü, şöyle konuştu:
4 senedir oğlum kaçırılmış. Evladım için nöbet tutuyorum. Ne gündüzüm ne akşamım var. Benim oğlumu HDP götürdü. Oğlumu almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Oğlum yıllardır senin peşinden koşuyorum. Kaç, gel teslim ol. 39 aile evladına kavuştu. Hiçbirine ceza verilmedi. Ölsem de senin peşini bırakmayacağım. Özgür, gelmezsen hakkımı helal etmiyorum.
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