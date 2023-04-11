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AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na bakanlar Togg'larla geldi

Kısa süre önce yollara çıkan yerli otomobili teslim alan kabine üyeleri, AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na gelirken bu araçları kullandı. Bakanların Togg'ları spor salonunun önündeki otoparka çekildi.

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na bakanlar Togg'larla geldi
Ekleme: 11.04.2023 - 15:19 Güncelleme: 11.04.2023 - 15:34 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na bakanlar Togg'larla geldi
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birine giriyor.

Bu kapsamda partiler, milletvekili aday listelerini belirleyip Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

Resmileşen listelerden sonra sıra adayların tanıtılmasında.

AK Parti adaylarını tanıtıyor
AK Parti Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştiriliyor.

Toplantı öncesinde salon çevresinde büyük bir coşku vardı.

Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte spor salonu önündeki otobüsün üzerinden partilileri selamladı.

Bakanlar Togg'ları salonun önüne çekti
Toplantıya kabine üyeleri de eksiksiz katıldı.

Spor salonunun önündeki otoparkta ise dikkat çekici bir manzara vardı.

Kısa süre önce ilk teslimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan Türkiye'nin yarım asırlık hayali yerli otomobil Togg, daha sonra tüm kabineye de dağıtılmıştı.

Bu bağlamda kabine üyeleri toplantıya kendilerine tahsis edilen Togg araçlarla geldi.

Salona gelen partililer araçları incelemeyi ve fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
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