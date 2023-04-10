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PÖH'ün terör operasyonu tatbikatından kareler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçeği aratmayan ve nefes kesen terör operasyonu tatbikatından kareler...

Ekleme: 10.04.2023 - 10:05 Güncelleme: 10.04.2023 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
PÖH'ün terör operasyonu tatbikatından kareler
Kars'ta her koşul ve şartta görev yapabilmek için eğitim alan özel harekat polisleri (PÖH), terör operasyonu tatbikatına katıldı.

Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla atış poligonunda yapılan eğitimlerde Kars İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, yerli silah ve mühimmatların da kullanıldığı tatbikat gerçekleştirdi.

Senaryo gereği, bir otobüste teröristlerin bulunduğu bilgisini alan ekip operasyon düzenledi.

'Ejder' ve 'Kirpi' tipi zırhlı araçlarla otobüs durduruldu.

PÖH'ün terör operasyonu tatbikatından kareler

Ekipler kontrollü bir şekilde otobüsün etrafını sararak aldıkları güvenlik sonrası otobüste bulunan şüphelileri etkisiz hale getirdi.

Atış teknikleriyle gerçek merminin kullanıldığı tatbikatta arazi taraması yapan ekiplerin operasyonu gerçeği arıtmadı.

PÖH'ün terör operasyonu tatbikatından kareler

Mesleğe başlamadan aldıkları sıkı eğitim sonrası Kars'ın zorlu coğrafyasında görev alan PÖH'ler, kentte terör olayları başta olmak üzere riskli operasyonlara katılıyor.

'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' anlayışıyla birçok operasyona katılan özel harekat polisleri, halkın huzur ve güvenliği için görevlerini titizlikle yürütüyor.

Atış teknikleriyle gerçek merminin kullanıldığı tatbikatta arazi taraması yapan ekiplerin operasyonu gerçeği arıtmadı.

İşte göz dolduran tatbikattan kareler...

PÖH'ün terör operasyonu tatbikatından kareler

PÖH'ün terör operasyonu tatbikatından kareler

PÖH'ün terör operasyonu tatbikatından kareler
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PÖH'ün terör operasyonu tatbikatından kareler

PÖH'ün terör operasyonu tatbikatından kareler