Kılıçdaroğlu ne vadetmiş? HDP'li Feleknas Uca açık açık söyledi: 15 Mayıs'ta ...

HDP, 6'lı koalisyon ile yaptığı pazarlıkların ardından ittifakın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı. HDP, seçimleri Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde teröristbaşı Öcalan ve diğer teröristleri serbest bırakacaklarını sık sık farklı ağızlardan deklare ediyor. Bu açıklamaların sonuncusu HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca'dan geldi. Uca, "15 Mayıs'ta da zindanların kapılarını açacak ve Abdullah Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacağız." dedi.HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, seçim propagandası yaptığı sırada terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük vadetti. Öcalan'ın, 15 Mayıs'ta serbest kalacağını söyleyen Feleknas Uca'nın Kürtçe sarf ettiği sözler şöyle;15 Mayıs'ta da zindanların kapılarını açacak ve Abdullah Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacağız.HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Nevruz'da yaptığı açıklamada, "Türkiye halkları sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor." ifadelerini kullanmıştı. Yine HDP'nin önemli isimlerinden Ahmet Türk, "Bu dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemi." diyerek seçimde Kılıçdaroğlu'na destek istemişti.Yine bir başka HDP'li Sırrı Sakık, genel affın çıkarılacağını, Öcalan dahil tüm suçluların serbest bırakılacağını açıklamıştı.6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığının kesinleşmesi ile soluğu HDP Eş Genel Başkanlarının yanında almıştı. Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TBMM'de görüşerek destek istemişti. HDP, şartlarının kabul edilmesi üzerine aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı. Kılıçdaroğlu, terör örgütünün en kritik konular arasında gördüğü kayyum uygulamasını, örgütün istediği gibi kaldıracağını söylemişti.Kapalı kapılar ardında başka ne tür vaatlerde bulunulduğu bilinmezken, HDP'nin Öcalan'a özgürlük çıkışları ve seçim beyannamesi bazı ipuçları vermişti.HDP'li Sırrı Sakık, Kılıçdaroğlu'nun kapalı kapılar ardında kendilerine verdiği sözleri kamuoyuna açıklamasını istemişti.