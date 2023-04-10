Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anne: Oğlumu HDP kandırıp PKK'ya teslim etti

Diyarbakırlı ailelerin direnişi kararlılıkla sürüyor.Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren aileler, farklı kentlerden gelerek HDP il binası önünde toplanıyor.Yaz-kış demeden evlatlarından gelecek güzel haberi bekleyen anne ve babaların 3 Eylül 2019 tarihinde başlayan direnişi bugün bin 316'ncı gününde.Ramazan ve bayram dinlemeden çadırda umutlu bekleyişlerini sürdüren aileler, ‘teslim ol' çağrısında bulunuyor. Oğlu Aziz için 4 senedir HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Güzide Demir, evladına seslendi.Çocuğunun 8 yıl önce HDP tarafından kandırılıp, dağa gönderildiğini ifade eden Demir, şu ifadeleri kullandı: Oğlum Aziz için 4 senedir HDP il binası önünde oturma eylemi yapıyorum. Çocuklarımız gelmeyene kadar buradan bir yere ayrılmayacağız. Benim oğlumu HDP kandırıp, PKK'ya teslim etti. Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Oğlum Aziz, bunlar senin hayallerini çaldı. 8 senedir senin peşindeyim. Orası senin yerin değil. Artık dön, güvenlik güçlerimize teslim ol.