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Bilet Dükkanı Emrah ile 'Götür beni gittiğin yere' diyor

Türkiye’de turizm ve teknoloji sektörünün en yenilikçi markası Bilet Dükkanı’nın marka yüzü sanatçı Emrah oldu. Sektördeki başarısını, teknik altyapısı ve turizm teknolojisine yaptığı yatırımlarla da artıran Bilet Dükkanı kullanıcılarına en doğru bütçe ile en iyi uçak, otel, transfer ve araç kiralama gibi seyahat hizmetlerinde çok çeşitli alternatifler sunuyor.

Ekleme: 10.04.2023 - 15:08 Güncelleme: 10.04.2023 - 16:42 / Editör: Ozge Selin
Bilet Dükkanı Emrah ile 'Götür beni gittiğin yere' diyor
Emrah'ın fenomen şarkısı “Götür Beni Gittiğin Yere” ile yeni kampanya dönemine başlayan Bilet Dükkanı, kullanıcılarına diledikleri seyahat planını en kolay şekilde hazırlamalarında yardımcı oluyor.

Seyahat tutkunlarına büyük olanaklar sunan Bilet Dükkanı, söz ve bestesi Emrah'a ait olan ve 1996 yılında dinleyici ile buluşan ikonik şarkı ‘Götür Beni Gittiğin Yere' ile yeni bir seyahat sloganı yarattı.

Bilet Dükkanı Emrah ile 'Götür beni gittiğin yere' diyor

Emrah'ın yıllarca dillerden düşmeyen, kendi döneminin rekor albüm satışlarını elde eden, 2010 yılında Altın Kelebek Yılın Olay Şarkısı ödülünü alan şarkısından ilham alan Bilet Dükkanı'nın ayrıca yıl içinde açılışını yapacağı metaverseteki mağazasını da içeren bir reklam filmi hazırlandı.

“Bilet Dükkanı götürür seni istediğin yere” sloganıyla Türkiye'de turizm sektöründe ilk 10 büyük şirketten biri olan ve 30 yıldır acente olarak kesintisiz hizmet veren Bilet Dükkanı kullanıcılarına dünyadaki yüzlerce havayolu şirketinin binlerce uçuş seçeneğini, otel, transfer ve araç kiralama hizmetini, hızlı ve avantajlı fiyatlarla sunmaya devam ediyor.

Bilet Dükkanı web sayfası için;
https://www.biletdukkani.com/
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