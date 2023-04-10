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Adana'da DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanan sanığa 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ekleme: 10.04.2023 - 11:56 Güncelleme: 10.04.2023 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
Adana'da DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AA'da yer verilen habere göre, DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 29 Aralık 2022'de tutuklanan Suriye uyruklu M.R.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı aktarılan iddianamede, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu ve Suriye'deki üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu bilgisine yer verildi.

M.R.A'nın örgütsel faaliyetlerinde kod adını kullandığı, DEAŞ'a yakınlığıyla bilinen Amak haber ajansı tarafından yayınlanan örgütün amblem ve flamalarının yer aldığı ödül törenine katıldığının tespit edildiği, DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, Suriye'de DEAŞ işgalindeki bölgede örgütsel ders ve toplantılara katıldığı ve ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği, deşifre olmamak için sürekli telefon hattı değiştirdiği ve Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda "savaşçı" sıfatıyla yer aldığı kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık M.R.A'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
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