ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Kentucky eyaletinin en büyük şehri Louisville'de çıkan silahlı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İlk açıklamalara göre saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kentucky, Louisville şehir merkezinde, Slugger Field yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda çok sayıda can kaybı meydana geldi.İlk açıklamalara göre saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı.FBI AJANLARI HAREKETE GEÇTİPolis departmanı Twitter'da yaptığı açıklamada, 'Doğu Main'in 300. bloğunda aktif bir saldırganın raporlarını doğruluyoruz. Lütfen bölgeden uzak durun. FBI, ajanları olay yerine gitti' denildi.625 bin kişinin yaşadığı şehir merkezindeki bir bankanın yakınında polisin insanları uzaklaştırdığı görüldü.Kentucky Valisi Andy Beshear, saldırının hemen ardından bölgeye gittiğini duyurdu.