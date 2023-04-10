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ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Kentucky eyaletinin en büyük şehri Louisville'de çıkan silahlı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İlk açıklamalara göre saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 10.04.2023 - 17:59 Güncelleme: 10.04.2023 - 18:19 / Editör: Ozge Selin
ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı varKentucky, Louisville şehir merkezinde, Slugger Field yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda çok sayıda can kaybı meydana geldi.

İlk açıklamalara göre saldırıda 5 kişi öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

FBI AJANLARI HAREKETE GEÇTİ

Polis departmanı Twitter'da yaptığı açıklamada, 'Doğu Main'in 300. bloğunda aktif bir saldırganın raporlarını doğruluyoruz. Lütfen bölgeden uzak durun. FBI, ajanları olay yerine gitti' denildi.

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

625 bin kişinin yaşadığı şehir merkezindeki bir bankanın yakınında polisin insanları uzaklaştırdığı görüldü.Kentucky Valisi Andy Beshear, saldırının hemen ardından bölgeye gittiğini duyurdu.

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