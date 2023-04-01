Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni seccade pozu sözleri: Vatandaşın hassasiyetini 'operasyon' ve 'iftira' olarak niteledi!

CHP lideri ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programına katıldığı esnada verdiği poz ile büyük tepki topladı. Kılıçdaroğlu, Müslümanların namaz kılarken secde etmek için kullandıkları seccadeye ayakkabı ile basarak büyük bir saygısızlığa imza attı.CHP'nin trol hesapları fotoğrafın fotoşop olduğunu belirterek savunmaya geçerken, FETÖ'cü hesaplar da büyük destek verdi. Fotoğrafın gerçek olduğunun netleşmesi ile bu kez de 'Seccadeye ayakkabı ile basılmasında bir sakınca yok' savunmasına geçildi.Kılıçdaroğlu ise bugün yaptığı ilk açıklamada 'özrü kabahatinden büyük' dedirtti. Kılıçdaroğlu, kendisini seccadeye ayakkabı ile basması nedeniyle eleştirenlere hakaret niteliğinde ifadeler kullandı. Konunun istismar edildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, 'Propaganda aparatı' sözlerini kullandı.Kılıçdaroğlu, 'Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum.' dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ndeki iftar programında da ayakkabı ile seccadeye bastığı görüntü ile ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu vatandaşın haklı hassasiyetini ve tepkisini, saldırı, operasyon ve iftira olarak niteledi..Kılıçdaroğlu, 'Dün akşamdan bu yana saldırı malzemesi ettikleri fotoğraf karesiyle ilgili kelam edeceğim. İftar organizasyonuna katıldığımız restoranda olduğu olay, fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Ben kimseyi kırmam. Öyle bir alışkanlığım da yoktur. Herkesi kucaklar, saygı duyarım. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar, açıkca söyleyeyim. Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm. Böyle iftira ve operasyonlardan siz samimi müslümanlara sığınıyorum.' dedi.