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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni seccade pozu sözleri: Vatandaşın hassasiyetini 'operasyon' ve 'iftira' olarak niteledi!

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'seccadeye basarak verdiği poz' Türkiye'nin gündemine oturdu. Görüntü büyük tepki çekerken Kılıçdaroğlu bu sabah yaptığı açıklama ile 'özrü kabahatinden büyük' dedirtti. Kılıçdaroğlu yaptığı yeni açıklamada daha da ileri giderek vatandaşın hassasiyetini 'operasyon' ve 'iftira' olarak niteledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni seccade pozu sözleri: Vatandaşın hassasiyetini 'operasyon' ve 'iftira' olarak niteledi!
Ekleme: 1.04.2023 - 22:56 Güncelleme: 1.04.2023 - 22:57 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni seccade pozu sözleri: Vatandaşın hassasiyetini 'operasyon' ve 'iftira' olarak niteledi!
CHP lideri ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programına katıldığı esnada verdiği poz ile büyük tepki topladı. Kılıçdaroğlu, Müslümanların namaz kılarken secde etmek için kullandıkları seccadeye ayakkabı ile basarak büyük bir saygısızlığa imza attı.

CHP'nin trol hesapları fotoğrafın fotoşop olduğunu belirterek savunmaya geçerken, FETÖ'cü hesaplar da büyük destek verdi. Fotoğrafın gerçek olduğunun netleşmesi ile bu kez de 'Seccadeye ayakkabı ile basılmasında bir sakınca yok' savunmasına geçildi.

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK

Kılıçdaroğlu ise bugün yaptığı ilk açıklamada 'özrü kabahatinden büyük' dedirtti. Kılıçdaroğlu, kendisini seccadeye ayakkabı ile basması nedeniyle eleştirenlere hakaret niteliğinde ifadeler kullandı. Konunun istismar edildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, 'Propaganda aparatı' sözlerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 'Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum.' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'ndeki iftar programında da ayakkabı ile seccadeye bastığı görüntü ile ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu vatandaşın haklı hassasiyetini ve tepkisini, saldırı, operasyon ve iftira olarak niteledi..

VATANDAŞIN HASSASİYETİNİ 'OPERASYON' VE 'İFTİRA' OLARAK NİTELEDİ!

Kılıçdaroğlu, 'Dün akşamdan bu yana saldırı malzemesi ettikleri fotoğraf karesiyle ilgili kelam edeceğim. İftar organizasyonuna katıldığımız restoranda olduğu olay, fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Ben kimseyi kırmam. Öyle bir alışkanlığım da yoktur. Herkesi kucaklar, saygı duyarım. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar, açıkca söyleyeyim. Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm. Böyle iftira ve operasyonlardan siz samimi müslümanlara sığınıyorum.' dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni seccade pozu sözleri: Vatandaşın hassasiyetini 'operasyon' ve 'iftira' olarak niteledi!
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni seccade pozu sözleri: Vatandaşın hassasiyetini 'operasyon' ve 'iftira' olarak niteledi!
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