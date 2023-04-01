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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli!

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak. İşte iptal edilen o seferler...

Ekleme: 1.04.2023 - 11:56 Güncelleme: 1.04.2023 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli!Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak.

HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye 14.00 ve 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 18.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 15.00 ve 20.00 saatlerindeki feribot seferleri iptal edildi.

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin hizmet verdiği diğer güzergahlarda seferlerin normal seyredeceği öğrenildi.
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