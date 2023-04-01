Asrın felaketinde enkazdan çıkarılan “Mucize Bebek” annesine kavuştu

Bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, yapılan çalışmayla 2 aylık kız bebeği, 128 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı. Mucize bebek helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne getirildi.5 gün boyunca enkaz altında kalan ve yüzünde çizik dahi oluşmayan bebek, doktorların ve hemşirelerin gözdesi oldu. Hemşireler ve gönüllüler tarafından gözleri gibi bakılan bebek biberonla beslendi. Bebek daha sonra Cumhurbaşkanlığının uçağıyla Ankara'ya götürüldü.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı refakatçisiz çocukların bulunması çalışmaları kapsamında gelen ihbarları değerlendirdi.Yapılan incelemeler sonrasında aileyle iletişime geçen Bakanlık, aileden ve bebekten alınan DNA örneğinde uyuşma sağlandığını tespit etti. Bu doğrultuda Gizem bebeğin ailesiyle kavuşması için hızlıca harekete geçen Bakanlık, bebeği Ankara'dan özel uçakla Adana'ya götürdü.Adana'da Gizem bebeği Bakan Derya Yanık karşıladı. Bakan Yanık, Gizem bebeği Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden anne Yasemin Begdaş'a teslim etti.Anne ve bebeğinin 54 gün sonra kavuşmasını sağladıklarını ifade eden Bakan Yanık, 'Arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan 128 saat sonra çıkarılan Gizem bebek gerçekten bir mucize. Hayatta kalması ve hiçbir sağlık problemi yaşamaması hepimizi çok etkiledi. Adana Şehir Hastanemizde ilk tetkikler yapıldıktan sonra biz Gizem'i Ankara'da Bakanlığımızın kuruluşuna aldık.Annesinin de bir taraftan tedavisi devam ediyor. Genel sağlık durumunda bir problem yok. İyileştikten sonra Gizem'i artık annesinin emanetine bırakacağız. Ama Gizem artık bizim de bebeğimiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak desteğimiz her zaman Gizem'in yanında olacak' diye konuştu.'Anneye evladını kavuşturmak dünyanın en kıymetli işlerinden birisidir' diyen Bakan Yanık,'O mutluluğa ortak olmak gerçekten bizim için de çok anlamlı oldu. Diliyor ve ümit ediyorum ki Allah onlara uzun ve mutlu bir ömür nasip etsin, bir daha birbirlerinden ayrılmasınlar. Ülkemizde ve dünyadaki tüm çocuklar için hep güzellikler, iyilikler, refah, esenlik mutluluk olsun. Biz de o mutluluklara şahit olalım temennimiz budur' diye konuştu.