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Otomobilde 6 ay 6 bin kilometre cezası! 35 milyonu geçti

Ticaret Bakanlığınca, ikinci el otomobilde 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı faaliyette bulunan otomobil yetkili bayileri ve oto galerilerine uygulanan idari para cezasının toplamı 35 milyon 110 bin 527 liraya ulaştı.

Ekleme: 9.03.2023 - 13:56 Güncelleme: 9.03.2023 - 14:02 / Editör: Ozge Selin
Otomobilde 6 ay 6 bin kilometre cezası! 35 milyonu geçtiTicaret Bakanlığınca, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden otomobil yetkili bayileri ile oto galeriler nezdinde kamuoyunda 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında Bakanlığımızca gerçekleştirilen denetimler sonucunda geçtiğimiz günlerde 36 işletmeye toplam 15.905.127 Türk lirası idari para cezası uygulanmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Bu defa aynı düzenleme çerçevesinde 1-8 Mart tarihleri arasında yapılan denetimler sonucunda 47 işletme hakkında 19.205.400 Türk lirası idari para cezası uygulanmıştır. Böylelikle Bakanlığımızca otomobil yetkili bayileri ile oto galerilerine uygulanan idari para cezası toplamı 35.110.527 Türk lirasına ulaşmıştır.' denildi.

'İşletmeler arasındaki rekabeti bozucu faaliyetleri engelleyerek piyasanın düzgün işlemesini sağlamak ve böylece tüketicilerimizin ikinci el taşıta ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Bakanlığımızca önümüzdeki günlerde de bu denetimlere devam edilecektir.' ifadeleri kullanıldı.
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