Otomobilde 6 ay 6 bin kilometre cezası! 35 milyonu geçti

Ticaret Bakanlığınca, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden otomobil yetkili bayileri ile oto galeriler nezdinde kamuoyunda 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında Bakanlığımızca gerçekleştirilen denetimler sonucunda geçtiğimiz günlerde 36 işletmeye toplam 15.905.127 Türk lirası idari para cezası uygulanmıştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Bu defa aynı düzenleme çerçevesinde 1-8 Mart tarihleri arasında yapılan denetimler sonucunda 47 işletme hakkında 19.205.400 Türk lirası idari para cezası uygulanmıştır. Böylelikle Bakanlığımızca otomobil yetkili bayileri ile oto galerilerine uygulanan idari para cezası toplamı 35.110.527 Türk lirasına ulaşmıştır.' denildi.'İşletmeler arasındaki rekabeti bozucu faaliyetleri engelleyerek piyasanın düzgün işlemesini sağlamak ve böylece tüketicilerimizin ikinci el taşıta ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Bakanlığımızca önümüzdeki günlerde de bu denetimlere devam edilecektir.' ifadeleri kullanıldı.