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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim maratonu başladı! İmamoğlu ve Yavaş ile şehir şehir gezecek

Millet İttifakı'nın aylar sonra Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı. Seçim öncesi yol haritası belli olan Kılıçdaroğlu'na, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş eşlik edecek.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim maratonu başladı! İmamoğlu ve Yavaş ile şehir şehir gezecek
Ekleme: 9.03.2023 - 11:05 Güncelleme: 9.03.2023 - 11:06 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim maratonu başladı! İmamoğlu ve Yavaş ile şehir şehir gezecek
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerine sayılı günler kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimler için 14 Mayıs'ı işaret etti.

Bu süreçte muhalefet partileri tarafından oluşturulan 6'lı masa, aday belirlemek için 12 kez toplandı, dağıldı derken geçtiğimiz günlerde bir kriz baş gösterdi.

Cumhur İttifakı'nda aylar önce adaylığı belli olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkarılması planlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi, İyi Parti Lideri Meral Akşener tarafından onaylanmadı.

Aday belli olmadan önce yaşananlar
Ortak bir adayda mutabık kalınmamasının üzerine masayı adeta deviren Akşener ayrılık kararı aldı. Ardından siyaset arenasında sayısız kulis bilgileri ortaya çıktı.

Sosyal medyada ve televizyon ekranlarında yaşananlar tartışılırken Meral Akşener, partisinin GİK toplantısının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a adaylık çağrısında bulundu.

Çağrısının ardından iki başkan da Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini açıkladı.

Yeniden masaya döndü
Son olarak, Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılacak toplantı öncesi iki belediye başkanı Akşener'i ziyaret ederek arabuluculuk rolü üstlendi.

Kısa süren toplantının ardından Merak Akşener, 6'lı masaya dönmeye karar verdi ve toplantıya katıldı.

4 saat süren toplantının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı resmen ilan edildi.

Sahaya iniyor
Daha sonra partisinin grup toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, konuşmasına veda ederek başladı, helallik isteyerek de bitirdi.

Ardından Millet İttifakı'nın adayının seçim için yol haritası belirlendi.

Çalışmalara başlayan Kılıçdaroğlu'nun ilk ziyaretinin deprem bölgesine olacağı öne sürüldü.

Karadeniz'de İmamoğlu, İç Anadolu'da Yavaş
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, adaylık tanıtımı 19 Mart'ta yapılacak olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile sahaya ineceğini belirtti.

Karadeniz ziyaretinde İmamoğlu, İç Anadolu ziyaretinde ise Yavaş’ın eşlik edeceğini öne sürdü.

Aynı zamanda iki belediye başkanının tek başına da mitingler düzenleyeceğini ekledi.
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