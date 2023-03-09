HDP tehdidin dozunu artırdı! “Görüşmemiz Millet İttifakı ile olacak”

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak netleşmesi sonrası ilk mesaj HDP'den gelmişti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nu görüşmeye davet etmiş, uzlaşma sağlanırsa destekleyebileceklerini ifade etmişti.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP-HDP görüşmesine 'yeşil ışık' yakarken, HDP'nin masada olmasının ise asla kabul edilemeyeceğini bildirmişti. Kamuoyunda CHP-HDP görüşmesi gibi lanse edilen görüşmenin aslında öyle olmayacağı HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın son açıklaması ile netleşti.Sancar, Millet İttifakı'na tehdidin dozunu artırdı, 'Uzlaşma çıkmazsa bizim seçeneğimiz devam ediyor. Kendi adayımızı çıkarma konusunda tamamen askıya aldığımız bir durum yok.' dedi. Sancar, görüşmenin CHP ile değil, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ile yapılacağını söyledi.HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 'Bizim yapacağımız görüşme CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla değil, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ile olacaktır. CHP-HDP buluşması gibi başlıklar atılması da doğru değil.' ifadelerini kullandı.Sancar, HDP'nin uzlaşma olmazsa kendi yoluna gideceğini belirtti.Sancar'ın kullandığı ifadeler şöyle:Gelsin Cumhurbaşkanı adayı bizimle görüşme yapsın, uzlaşma çıkarsa elbette sonucu da belli oldu. Bir uzlaşma olursa biz yeniden aday çalışmalarımızı bu uzlaşmayı dikkate alarak sonuca bağlayacağız.Uzlaşma çıkmazsa bizim seçeneğimiz devam ediyor. Kendi adayımızı çıkarma konusunda tamamen askıya aldığımız bir durum yok.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP'nin CHP ile diyalog kurmasına karışmayacaklarını, bu durumun partilerin kendi kararları olduğunu söyledi. Akşener, HDP'nin İYİ Parti'nin olduğu masaya gelemeyeceğini de sözlerine ekledi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamasının ardından Selahattin Demirtaş bir açık mektup yazdı. Akşener'e seslenen Demirtaş, HDP'nin oyları ile Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklarını belirterek, 'Bizi nasıl ikna edeceksiniz?' dedi. Demirtaş, HDP'ye bakanlığın verilemeyeceğini söyleyen İYİ Partililerin, bakan olmak için HDP'ye muhtaç olmalarını hatırlatarak, ne gibi adımlar atacaklarını sordu.Demirtaş'ın üstü kapalı tehditler içeren mektubuna İYİ Parti'den yanıt gelmedi.Akşener'in HDP kanadından gelen peş peşe açıklamalara nasıl yanıt vereceği merak konusu...