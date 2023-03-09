Adıyaman'da 4.5 büyüklüğünde deprem...

AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre; Adıyaman'ın Sincik ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.6 kilometre olarak ölçüldü.

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.55'te merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin yaklaşık 9,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.