  • USD: 18,91 - 18,95
  • EURO: 19,93 - 19,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

8 milyonluk vurgun yapan 'Altın Kızlar' çetesi çökertildi

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 'Altın Kızlar' isimli 41 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi. Kapısı kilitli olmayan ikametleri tespit ederek 8 milyon TL'lik ziynet eşyası çalan şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekleme: 9.03.2023 - 12:43 Güncelleme: 9.03.2023 - 12:45 / Editör: Ozge Selin
8 milyonluk vurgun yapan 'Altın Kızlar' çetesi çökertildiKocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, evlerden altın, para ve ziynet eşyası hırsızlıkları yapıldığı yönünde ihbarlar alınca, aralık ayında araştırmalara başladı.

Yapılan araştırmalar sonucu, 55 şüpheliye odaklanıldı.

41 kişilik 'Altın Kızlar' çetesi
Şüphelilerden 14'ünün, daha önce işledikleri suçlardan 3 ile 70 yıl arası hapse mahkum edildikleri ve cezaevinde oldukları tespit edildi.

6 Mart'ta Kocaeli merkezli İstanbul ve Kayseri olmak üzere 3 ilde 41 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon neticesinde 25'i kadın, 16'sı erkek 'Altın Kızlar' adı verilen 41 kişilik grup gözaltına alındı.

Kapısı kilitli olmayan evleri tespit ettiler
Şüphelilerin kapısı kilitli olmayan evleri tespit edip, o evlerden altın ve ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.

Hırsızların evi dağıtmadan çalıştığı, eşyaları çalınan vatandaşların bu sebeple olaydan birkaç gün sonra ihbarda bulundukları öğrenildi.

“Altın Kızlar” grubundaki erkeklerin, kadınları hırsızlık yapılacak ikamete araç ile götürdükleri, kadınların ise ikamete girip, eşyaları çaldıkları tespit edildi.

Valizle çıkan oldu
Şüphelilerin ikametlere giriş anları güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde şüphelilerin bazı ikametlerden valizle çıktıkları görüldü.

8 milyona yakın vurgun
Çetenin 35 hırsızlık eyleminin 14'ünü Kocaeli'de, 19'unu İstanbul'da, birer kez de Samsun ve Bursa'da gerçekleştirdiği öğrenildi.

Şüphelilerin toplam çaldıkları ziynet eşya değerinin 7 milyon 865 bin TL olduğu belirlendi.

Ele geçirilenler
Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı, 129 çeşitli ebatlarda fişek, 40 kartuşlu fişek, 18 farklı model kol saati, 17 çift altın küpe, 4 altın bilezik, 6 altın kolye, 5 altın yüzük, 21 bin 500 TL ve 300 euro para ele geçirildi.

Hamile olan da var
Şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen bazı kadınların kucağında bebek, bazılarının ise hamile olduğu görüldü.

8 milyonluk vurgun yapan 'Altın Kızlar' çetesi çökertildi

8 milyonluk vurgun yapan 'Altın Kızlar' çetesi çökertildi
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İYİ Parti’de Demirtaş sessizliği! Akşener’e açıktan ayar verdi... HDP ve Demirtaş’tan peş peşe zehir zemberek sözler
İsveç Türkiye'nin dediğine geldi: Harekete geçiliyor
Canan Kaftancıoğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan iddianame hazırlandı
İstanbul'da tanıdık görüntüler: Metro arızalandı, insan seli oluştu!
Kızılelma ve TCG Anadolu ABD basınında ses getirdi
CHP'li Yıldıray Sapan Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Sen mi hak, hukuk, adalet getireceksin!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim maratonu başladı! İmamoğlu ve Yavaş ile şehir şehir gezecek
'Son derece zor' Zoraki ittifak dünya basınında! 6’lı koalisyonda işler karışık...
Şırnak'ta 540 personelle terör örgütüne operasyon
6'lı koalisyon masasından ülkenin yıkım kararı; Projeleri duracak, FETÖ'cüler çıkacak, aile bozulacak
Deprem bölgesinin yeniden yapılanmasında Erdoğan'a güven yüzde 70
Aslı Baykal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki: İyi ki Erdoğan var
CHP ve İYİ Parti'nin dönüşüm düşmanlığı! Kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdiler
Demirtaş'ın Akşener'e gönderdiği ittifak mektubunda metnin altından 'Öcalan' fotoğrafı çıktı
Altılı Koalisyon'un metni İsmail Saymaz'ı da çileden çıkardı! 'Krizlere gebe, iki başlılık yaratır'
Bakan Kurum kentsel dönüşümde kira yardımının artırıldığınu duyurdu: İstanbul'da 3 bin 500 liraya çıkarıldı
CHP'li Özgür Özel Kandil dilini örnek gösterdi: Bundan Türkiye kazanır
Gelecek Partili Yusuf Ziya Özcan’dan hadsiz tehdit! 'AK Parti ve MHP'ye yaşama hakkı yok'
Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'ndaki PKK/YPG etkinliğine sert tepki
İYİ Parti-CHP arasında rant ilişkisi: Özdağ kirli çamaşırları ortaya döktü: 'Akşener CHP’nin belediye kaynaklarını kullandı'
Radon gazı tehlikesi! Depremlerden sonra ortaya çıktı: Uzmanlar uyardı

Radon gazı tehlikesi! Depremlerden sonra ortaya çıktı: Uzmanlar uyardı

Bugün hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

FBI'dan TikTok uyarısı: Cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilirler

FBI'dan TikTok uyarısı: Cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilirler

İstanbul'un deprem tarihi bu rakama işaret etti! Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması

İstanbul'un deprem tarihi bu rakama işaret etti! Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kayseri’deki depremleri değerlendirdi! “Kırılacaksa orası kırılır” diyerek uyardı: Enerji biriktiriyor

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kayseri’deki depremleri değerlendirdi! “Kırılacaksa orası kırılır” diyerek uyardı: Enerji biriktiriyor

Depremden sonra Bitlis'te endişelendiren su artışı: 30 santimetreyi buldu

Depremden sonra Bitlis'te endişelendiren su artışı: 30 santimetreyi buldu