Pendik’te korkunç olay! Eşini bıçaklayıp öldürdü, 5’inci kattan atladı
Pendik’te 35 yaşındaki Murat Yaşar, tartıştığı 30 yaşındaki eşi Tülay Yaşar’ı bıçaklayarak öldürdükten sonra 6 katlı binanın 5’inci katından atladı. Murat Yaşar'ında olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Olay, Pendik Karapınar Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki Murat Yaşar, tartıştığı 30 yaşındaki karısı Tülay Yaşar'ı bıçakladı. Sonrasında ise yaşadıkları 6 katlı binanın 5'inci katındaki daireden aşağıya atladı.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Murat Yaşar'ın atladığı yerde Tülay Yaşar'ın da dairede öldüğü belirlendi.
Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Murat Yaşar'ın atladığı yerde Tülay Yaşar'ın da dairede öldüğü belirlendi.
Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
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