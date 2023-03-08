Demirtaş'ın Akşener'e önerdiği HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde skandal talepler!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek veren HDP, son yaşananlarla birlikte Altılı Koalisyon'a karşı müzakereler için kartlarını masaya koymaya başladı. Son olarak "İYİ Parti Genel Başkanı'na açık mektup" başlığıyla cezaevinde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan bir paylaşım geldi. Demirtaş açıklamasında Eylül 2021'de HDP'nin ilan ettiği 11 maddelik tutum belgesini işaret etti. O tutum belgesinde ise birbirinden ilginç maddeler dikkat çekiyor. Belgede yerel özerklik, askeri operasyonların durdurulması ve terör örgütü binası gibi hareket eden belediyelere kayyum atanmaması gibi talepler var.

Altılı Koalisyon içinde İYİ Parti ile yaşanan kriz halının altına süpürülmüş olsa da gerginlik yeni krizlere gebe. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir önceki toplantının ardından önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı rest çekti. Sonrasında zehir zemberek sözlerle masa üyelerine çıkıştı.AKŞENER ÖNCE MASAYI DAĞITTI SONRA GERİ DÖNDÜErtesi gün ise sözünün arkasında durmayan ve Altılı Koalisyon'a geri dönen Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı'nın önünü açan bir metinle istemeden de olsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durdu.HDP FIRSATI KAÇIRMADITüm bu olanları köşesinde izleyen HDP ise krizi fırsata çevirme şansını kaçırmadı. HDP'den 'Biz olmadan kazanamazsınız' açıklamalarıyla birlikte Altılı Koalisyon'a üst üste mesajlar gelmeye devam ediyor.DEMİRTAŞ'TAN AKŞENER'E AÇIK MEKTUPSon olarak terör örgütü destekçiliği nedeniyle Edirne'de cezaevinde bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tarafından sosyal medya üzerinden bir 'Açık mektup' paylaşıldı. Mektubun hedefinde ise Meral Akşener vardı. 'Gelin birleşelim' mesajında Demirtaş, Akşener'e müzakere çağrısında bulundu ve 'HDP'nin defalarca açıkladığı gibi müzakere başlıkları da Eylül 2021'de HDP'nin ilan ettiği 11 maddelik tutum belgesidir, öyle gizli kapaklı şeyler de değil.' dedi.HDP'NİN TUTUM BELGESİNDE SKANDAL TALEPLERÖte yandan HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde birbirinden dikkat çekici detaylar var.YERELDEN YÖNETİM VURGUSU!Tutum belgesinde 'Güçlü demokrasi, aynı zamanda yerinden ve yerelden yönetim anlayışını gerektirir. ' ifadesi ile özerklik niyeti açıkça ortaya konuyor.'TERÖR DESTEKÇİSİ BELEDİYELER DÖNSÜN'Yine 'Kayyım mağdurlarının tüm haklarının iadesi acildir.' ifadesiyle terör örgütü PKK'ya destek veren HDP'li belediyelerin tekrar görev başına geçmesi isteniyor.'TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYONLAR DURSUN''Barışçı dış politika' başlığında ise sınır dışı operasyonlara son verilmesi isteniyor. Terör örgütüne can simidi olma arzusu ortaya konuyor. Yine pekçok maddede kimi yerlerde açık kimi yerlerde ise gizli şekilde Anayasa'ya aykırı taleplerin dile getirildiği de görülüyor.