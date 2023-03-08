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8 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre 8 Mart hava durumu tahminleri belli oldu. Marmara ile güneydoğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde çıkarken İstanbul dahil bazı illere yağış uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, il il 8 Mart hava durumu raporu.

Ekleme: 8.03.2023 - 10:27 Güncelleme: 8.03.2023 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
8 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (İstanbul hariç), Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Malatya, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Malatya, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'da sağanak görülecek.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul hariç bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İstanbul 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

DENİZLİ 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün(Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

K.MARAŞ 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yağmurlu

ESKİŞEHİR 1°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KONYA 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 0°C, 15°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop ve Kastamonu kıyıları hariç) yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU 1°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

DÜZCE 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KASTAMONU -1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Malatya çevrelerinin bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

ERZURUM -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
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