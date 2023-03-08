8 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (İstanbul hariç), Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Malatya, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Malatya, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'da sağanak görülecek.Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul hariç bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 8°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlıİstanbul 11°C, 16°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.A.KARAHİSAR 1°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bugün(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmurluDENİZLİ 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün(Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 9°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri aralıklı sağanak yağışlıANTALYA 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bugün(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıHATAY 8°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bugün(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıK.MARAŞ 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bugün(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bugün(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ANKARA 2°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bugün(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yağmurluESKİŞEHİR 1°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bugün(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmurluKONYA 2°C, 15°CParçalı ve çok bulutluSİVAS 0°C, 15°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop ve Kastamonu kıyıları hariç) yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.BOLU 1°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bugün(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmurluDÜZCE 5°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bugün(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmurluKASTAMONU -1°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yağmurluZONGULDAK 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bugün(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmurluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 4°C, 18°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 8°C, 16°CParçalı ve az bulutluTOKAT 3°C, 17°CParçalı ve az bulutluTRABZON 8°C, 17°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Malatya çevrelerinin bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ 5°C, 16°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluERZURUM -2°C, 8°CParçalı ve az bulutluKARS -2°C, 10°CParçalı ve az bulutluMALATYA 5°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bugün(Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN 8°C, 18°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıDİYARBAKIR 2°C, 18°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 6°C, 18°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıŞANLIURFA 10°C, 19°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu