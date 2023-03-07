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EGM açıkladı! 29 sosyal medya provokatörü tutuklandı

Depremler bölgesinde halkı kışkırtmak için olmayan bilgileri paylaşan hesaplara siber suçlar müdahale ediyor.

Ekleme: 7.03.2023 - 16:15 Güncelleme: 7.03.2023 - 16:24 / Editör: Ozge Selin
EGM açıkladı! 29 sosyal medya provokatörü tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yalan haberleri sosyal medyada dolaşıma sokanlardan tek tek hesap soruluyor.

Deprem bölgesinde gerçek olmayan bilgilerle ortalığı karıştırmak isteyenler engelleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal faaliyetleri yürütüyor.

Bin 129 hesap tespit edildi

Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen bin 129 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderildi.

621 hesap yöneticisi hakkında ise adli işlem başlatıldı. Ardından Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat istikametinde 154 şahıs gözaltına alınırken, 29 kişi ise tutuklandı.

Sahte siteler de kapatıldı

Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suiistimal etmek amacıyla oluşturulmuş 81 adet 'oltalama (phishing)' dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlandı.

Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya hesabı ile ilgili de gerekli işlemler yapıldı. Ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi ise tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlandı.

EGM açıkladı! 29 sosyal medya provokatörü tutuklandı
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