Diyarbakır'da korkunç kaza: Minibüs ile beton mikseri çarpıştı, 2 ağır yaralı!

Kaza, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Mezopotamya Caddesi üzerinde meydana geldi. Cihan Y., yönetimindeki 34 CEP 644 plakalı minibüs, İzzet D., yönetimindeki 06 BH 2340 plakalı beton mikserine arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yan yatarak devrildi. Minibüs sürücüsü Cihan Y. ile yanındaki Uğur Ş., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.