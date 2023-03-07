  • USD: 18,88 - 18,91
  • EURO: 20,09 - 20,12
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Diyarbakır'da korkunç kaza: Minibüs ile beton mikseri çarpıştı, 2 ağır yaralı!

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, minibüs arkadan çarptığı beton mikseriyle devrildi. Kazada ağır yaralanan minibüsteki 2 kişi hastanede tedaviye alındı.

Ekleme: 7.03.2023 - 13:13 Güncelleme: 7.03.2023 - 13:16 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da korkunç kaza: Minibüs ile beton mikseri çarpıştı, 2 ağır yaralı!
Kaza, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Mezopotamya Caddesi üzerinde meydana geldi. Cihan Y., yönetimindeki 34 CEP 644 plakalı minibüs, İzzet D., yönetimindeki 06 BH 2340 plakalı beton mikserine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yan yatarak devrildi. Minibüs sürücüsü Cihan Y. ile yanındaki Uğur Ş., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Diyarbakır'da korkunç kaza: Minibüs ile beton mikseri çarpıştı, 2 ağır yaralı!
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP HDP ile görüşmeye hazırlanırken İYİ Partili Ağıroğlu’nun o konuşması akıllara geldi: ‘HDP varsa biz yokuz, razı değiliz’
CHP'lileri korkutan pazarlık: İşte altılı masada konuşulan milletvekili formülü
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den neden ayrıldığını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 2 ili işaret etti: Boşaltılması gereken hastaneler var! 'Hatay'da su sıkıntısı' iddialarına yanıt...
Siyaset tarihinde kara leke! Ülkeyi böyle mi yönetecekler? Kirli pazarlıklar, ilkesiz duruş, büyük tezgah…
CHP yandaşı gazeteci o gün neler yaşandığını aktardı: Akşener 'yeter' diye bağırdı...
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı dünya basınında: Erdoğan'ı koltuğundan edecek karizmadan yoksun
Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı açıklaması
Bloomberg, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını yorumladı
Cumhuriyet gazetesi Meral Akşener ile dalga geçti
Yeni kura takvimi belli oldu! İşte il il kura çekimi tarihleri
Lider diplomasisi rahatsız etti! 'Batı, Erdoğan'ın görüşme ayarlamasına karşı çıkıyor
Aslı Baykal: Kemal Kılıçdaroğlu başkan seçilirse Akşener'i yetkisizleştirir
Trakya'ya deprem göçü! Bölge tarihinin en büyük emlak hareketliliği
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı FETÖ'cüleri de sevindirdi: Hakan Şükür'den 'hayırlı olsun' mesajı
HDP'nin davetine CHP'den olumlu yanıt: Görüşmemiz olasıdır
Aynı anda aynı ifadelerle aynı paylaşımı yaptılar: İmamoğlu ve Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na değil Akşener'e teşekkür
Yavaş ve İmamoğlu ile verilen pozu bekledi: Yüz ifadesi geceye damga vuran Akşener'den Kılıçdaroğlu paylaşımı
Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu’na 'hayırlı olsun' mesajı: HDP’ye de bekliyoruz
İstanbul için kaygan zemin uyarısı: Yüksek deprem riskli ilçeler açıklandı

İstanbul için kaygan zemin uyarısı: Yüksek deprem riskli ilçeler açıklandı

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Detaylar belli oldu: 12 ay ödemesiz 60 ay vade

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Detaylar belli oldu: 12 ay ödemesiz 60 ay vade

Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti

Deprem sonrası Yeşilgöz’ün rengi değişti

Twitter Blue aboneleri 10 bin karakterlik tweet atabilecek

Twitter Blue aboneleri 10 bin karakterlik tweet atabilecek

Prof. Dr. Hasan Sözbilir son üç depremin '500 yılın en büyüğü' olduğunu söyledi

Prof. Dr. Hasan Sözbilir son üç depremin '500 yılın en büyüğü' olduğunu söyledi

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi