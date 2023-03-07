CHP'li Barış Yarkadaş, Meral Akşener'i hedef aldı! İYİ Parti'den çok sert karşılık geldi: Bu trolü kim konuşturuyor, kim susturacak?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki gazetecilerden CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Meral Akşener'in aday belirleme toplantısında bir kez daha koalisyon masasından kalktığını yazarak, İYİ Parti Genel Başkanı'na sert ifadeler kullanmıştı. Parti içinde Akşener'e en yakın isimler arasında yer alan İYİ Parti Erzurum Milletvekili ve GİK Üyesi Naci Cinisli'den Yarkadaş'a yanıt gecikmedi. Cinisli, Yarkadaş'a 'Trol' diyerek çok sert sözlerle yüklendi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın olan gazetecilerden olan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Meral Akşener'in dünkü koalisyon toplantısında masayı terk ettiğini, araya Davutoğlu'nun girerek güçlükle ikna ettiğini yazdı. Yarkadaş, Akşener'in kriz çıkaran bir tavır sergilediğini belirterek, 'Akşener'i anlayamıyorum. Ne yapmak istediğini anlayan var mı?' dedi.Yarkadaş yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:Akşener'i anlayamıyorum. Partisinin barajın altında kalacağını görünce masaya dönüyor; toplantıda yine masayı terk ediyor. Akşener, Babacan'a sinirlenip çıkarken, Davutoğlu engelleyip salondaki mescitte 15 dk konuşuyor. Akşener geri dönüyor. Ne yapmak istediğini anlayan var mı?Davutoğlu'nun müdahalesi ile yeniden masaya oturan Akşener, ortak vekil listesine dahil olmayacağını ve kendi listesiyle gireceğini beyan ediyor. Bir sorun yok; kendi tercihidir. Ancak yarattığı kriz muhalefete çok zarar verdi. Siyaset konuşulamaz hale geldi. Çok yazık etti.Akşener'in dün yarattığı krizi Davutoğlu 12. Maddeyi bizzat kaleme alarak çözüyor. Bir formül de bakanlık sayılarının artırılması. Davutoğlu ve Babacan'ın ilk hedefi mecliste grup kurmak. Umarım bu süreci de kazasız belasız atlatırlar.Dün Saadet Partisi'nin ardından CHP Genel Merkezi'nin önüne gittim. Onlarca insanla sohbet ettim. Bu halkın umudunu kıranlar, emin olun ki; sokağa çıkacak yüz bulamaz. Herkes her şeyin farkında. Kimse kendini vazgeçilmez sanmasın. Kimse kendisini Kafdağı'nda görmesin.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yakın kurmaylarından olan İYİ Parti Erzurum Milletvekili ve GİK Üyesi Naci Cinisli, Yarkadaş'ın paylaşımına sert karşılık verdi.Cinisli, CHP'li Yarkadaş'ın Akşener'i hedef aldığı paylaşımını alıntılayarak şunları yazdı:Bu trolü kim konuşturuyor, kim susturacak?Neyin nesidir, kimin fesidir?