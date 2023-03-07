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Başkan Erdoğan, Brunei Darusselam Sultanı Waddaulah'ı resmi törenle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Brunei Darusselam Sultanı Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah'ı resmi törenle karşıladı.

Ekleme: 7.03.2023 - 17:08 Güncelleme: 7.03.2023 - 17:09 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Brunei Darusselam Sultanı Waddaulah'ı resmi törenle karşıladı
Waddaulah'ın bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Başkan Erdoğan, Waddaulah'ı külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Waddaulah'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Brunei Sultanı Waddaulah, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Başkan Erdoğan ve Waddaulah, merdivenlerde Türkiye ve Brunei bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Waddaulah, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Başkan Erdoğan, Brunei Sultanı Waddaulah onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.
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