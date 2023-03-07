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Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı açıklaması

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mart ayında evlere ulaştırılması planlanan Karadeniz doğal gazının muhtemelen Nisan ayına kalacağını açıkladı.

Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı açıklaması
Ekleme: 7.03.2023 - 10:14 Güncelleme: 7.03.2023 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin açılış tarihine ilişkin "Muhtemelen nisana kalır. Çalışanlarımızın bir kısmı deprem bölgelerinden geliyor" dedi.

BAKAN DÖNMEZ: DEPREME ODAKLANDIK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Dönmez, Trakya'da kurulması planlanan doğal gaz merkezinin son durumuna ilişkin, "Çalışmalarını yapıyorlar. Depreme odaklandık. Çalışma grupları, çalışıyor. 1 yıl içerisinde orayı işler hale getirmek hedefimiz. 1-2 kanunda değişiklik ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek, ondan sonra da yasal altyapı tamamlanmış olacak" dedi.

Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin açılış tarihi ile ilgili ise "Çalışanlarımızın bir kısmı deprem bölgelerinden geliyor. İster istemez aileleriyle ilgilenmek zorunda kaldılar. Çıkış oldu, netice olarak bir kısmı geri dönmeye başladı. Yarın tekrar bölgeye gideceğim sanırım. Muhtemelen nisana kalır" diye konuştu.
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