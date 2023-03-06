Taksim saldırısının faillerinin hakim karşısına çıkacağı tarih belirlendi

Türkiye, 13 Kasım'da gerçekleşen terör saldırısıyla sarsıldı.İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki en işlek bölge olan İstiklal Caddesi'nde, saat 16.20 sıralarında bomba eylemi düzenlendi.Patlamada 4’ü olay yerinde, 2’si ise hastanede olmak üzere 6 kişi can verdi. 81 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Türkiye'yi sarsan bu kanlı saldırının ardından emniyet güçleri teyakkuza geçti.Olayla ilgili geniş çaplı başlatılan soruşturmada sorumlular tek tek yakalandı.Başlatılan soruşturma kapsamında kısa sürede saldırıyı gerçekleştiren ismin Suriye uyruklu Ahlam Albashır olduğu tespit edildi.Albashır’in de aralarında bulunduğu sanıkların hakim karşısına çıkacağı tarih ise belli oldu.Sanıkların yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 9-10-11 Mayıs tarihlerinde başlanacak.