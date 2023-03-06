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Suudi Arabistan ve Merkez Bankası arasında anlaşma tamam! Tam 5 milyar dolar...

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandığını duyurdu.

Suudi Arabistan ve Merkez Bankası arasında anlaşma tamam! Tam 5 milyar dolar...
Ekleme: 6.03.2023 - 13:24 Güncelleme: 6.03.2023 - 13:25 / Editör: Ozge Selin
Suudi Arabistan ve Merkez Bankası arasında anlaşma tamam! Tam 5 milyar dolar...
Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandı." denildi.

SUUDİ ARABİSTAN İLE ANLAŞMA İMZALANDI: TAM 5 MİLYAR DOLAR!

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El-Suud ve Veliahtı Prens Muhammed bin Salman El-Suud'un kararıyla, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki bağları güçlendirecek önemli bir karar alındı. Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na 5 Milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Suudi Arabistan Kalkınma Fonu aracılığıyla gerçekleşen bu mevduat anlaşması, yalnızca Suudi Arabistan Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti ve halkları arasındaki yakın iş birliği ve tarihi bağların kanıtı değil, aynı zamanda Suudi Arabistan Krallığı'nın Türkiye'nin güçlenme çabalarını destekleme taahhüdünün bir göstergesidir. Diğer deyişle bu anlaşma, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal büyümesini ve sürdürülebilir kalkınmasını destekleme anlamı taşımaktadır.

Bu mevduat sayesinde çeşitli sektörlerdeki ekonomik sorunların çözümüne katkı sunulması hedeflenmektedir. Suudi Arabistan Krallığı bu anlaşmayla Türk halkına verdiği güçlü desteği ve Türk ekonomisinin geleceğine duyduğu güveni ifade etmektedir."
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