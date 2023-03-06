Ordu'da 'dur' ihtarına uymayan araçtan 22 kilo esrar çıktı: 5 kişi tutuklandı

Ordu'da 'dur' ihtarına uymayan otomobili takibe alan ve sonrasında yakalayan polis ekipler, araçta yaptıkları aramada 22 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Olayda, gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen toplam 5 şüpheli tutuklandı.Olay, 2 Mart tarihinde Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, O.D. isimli sürücünün kullandığı 52 AH 042 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan otomobili takibe alan ekipler, bir süre sonra yakalandı. Ekiplerin otomobilde yaptıkları aramada, 22 kilo esrar maddesi ele geçirilirken, O.D. ile araçta bulunan D.B. gözaltına alındı.Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, şüphelilerle bağlantısı bulunan B.K. O.Ç. ve R.K. adlı kişileri de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.