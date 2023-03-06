Millet İttifakı verdiği sözleri unuttu! Akşener, Kılıçdaroğlu ve Babacan'ın tezat sözleri ortaya çıktı

2023 seçimlerine adım adım yaklaşılırken Millet İttifakı'nın bağı, kördüğüm oldu...14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilmesi beklenen seçim için Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına bir yıldır aday çıkaramayan 6'lı masa, dağıldı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyen İyi Parti Lideri Meral Akşener, masanın bir ayağını kırdı.Akşener'in aday olmasını istediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayız" imajı çizdi...Yaşanan gelişmelerin ardından, Millet İttifakı bugün cumhurbaşkanı adayını açıklayacak.Meral Akşener'in bir sonraki hamlesi bilinmezken, Millet İttifakı üyelerinin geçmişte verdiği sözler ortaya çıktı.Ortaya çıkan yayınlarda, Meral Akşener, şimdilerde krize neden olan soruya verdiği yanıtla şaşırttı.Akşener, gazeteci Candaş Tolga'nın "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı önünüze gelse tavrınız ne olur?" sorusuna, "Herkesin aday gösterdiği bir insan reddedilir mi? Elbette edilmez." yanıtını verdi.Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun da adaylık açıklaması şaşırttı.Habertürk canlı yayınında Olaylar ve Görüşler programına konuk olan Kılıçdaroğlu'nun, "Cumhurbaşkanı adayıyım diyecek misiniz" sorusuna, "Hayır" cevabını verdiği, 6'lı masada dayatmanın asla doğru olmayacağını ve hep birlikte bir karar alınacağını söylediği görülüyor...Avrupa'dan aferin isteyen Ali Babacan'ın ise Habertürk'teki Teke Tek programında, masada bir üyenin onayı olmadan karar alınmayacağını ifade ettiği anlar paylaşıldı.Batı hayranı Babacan, masadaki partilerin oy oranlarından bağımsız, eşit söz sahibi olmalarını AB, NATO ve G-20 örnekleriyle açıkladı...