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İstanbul Havalimanı'nda 195 kilo metamfetamin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 195 kilogram ağırlığında çaya emdirilmiş vaziyette metamfetamin yakalandı.

Ekleme: 6.03.2023 - 10:39 Güncelleme: 6.03.2023 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Havalimanı'nda 195 kilo metamfetamin ele geçirildi
Türkiye sınırlarında uyuşturucu ile mücadele sürüyor.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince risk analizi ve hedefleme çalışmaları çerçevesinde yürütülen kontrollerde bir kargo gönderisi yakından incelemeye alındı.

Yurt dışına gönderilmek üzere geçici depolama alanına gelen ve çay olarak beyan edilen söz konusu gönderi ekiplerin şüphesi üzerine narkotik dedektör köpekler marifetiyle kontrole tabi tutuldu.

İstanbul Havalimanı'nda 195 kilo metamfetamin yakalandı
Çaya emdirilmiş halde 195 kilo metamfetamin
Narkotik dedektör köpeklerin kargo kutularına yoğunlaşıp tepkiler vermesi üzerine detaylı arama başlatan ekipler, kutularda bulunan çayın içerisinde beyaz renkte toz maddeler tespit etti.

Bunun üzerine, çaya uyuşturucu emdirilmiş olabileceği şüphesiyle uyuşturucu madde tespit kitiyle analiz gerçekleştirilirken, analiz neticesinde çaya metamfetamin emdirildiği ortaya çıkarıldı.

Olayla ilgili şüpheli şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda operasyonu genişleten ekipler, şüpheli şahıslardan birisinin evinde arama gerçekleştirerek şahsın evinde de çaya emdirilmiş vaziyette metamfetamin yakaladı.

1 kişi tutuklandı
Ekiplerin bağlantılı olarak gerçekleştirdiği iki operasyonda toplam 195 kilogram ağırlığında çaya emdirilmiş vaziyette metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan altı şüpheli şahıstan birisinin tutuklanarak cezaevine sevk edildiği olayda, yakalanan uyuşturucuya Gümrük Muhafaza ekiplerince el konuldu. Olaya dair soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.
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