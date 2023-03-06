  • USD: 18,89 - 18,92
  • EURO: 20,15 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fransa ‘kara gün’ korkusu yaşıyor! Yetkililer peş peşe uyardı: En zor günlerden biri olacak!

Fransa'da büyük tartışma yaratan emeklilik reformu, yarın ülke genelinde hayatı durma noktasına getirecek. Önerildiği günden bu yana büyük protesto gösterilerine neden olan tasarıya karşı milyonlar sokağa dökülecek. Ülkede ulaşım, enerji, sağlık ve eğitim başta olmak üzere sektörlerin tamamına yakınının greve katılacak olması nedeniyle hayat durma noktasına gelecek.

Fransa ‘kara gün’ korkusu yaşıyor! Yetkililer peş peşe uyardı: En zor günlerden biri olacak!
Ekleme: 6.03.2023 - 13:25 Güncelleme: 6.03.2023 - 13:34 / Editör: Ozge Selin
Fransa ‘kara gün’ korkusu yaşıyor! Yetkililer peş peşe uyardı: En zor günlerden biri olacak!
Fransa'yı emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören tartışmalı reforma karşı yarın ülke çapında düzenlenecek kitlesel grev ve protestolar nedeniyle "kara bir gün" bekliyor.

Fransız basınındaki haberlere göre, Genel İş Sendikası (CGT) dahil, ülkenin en büyük sendikalarının yarın için genel grev kararı alması sebebiyle hayat durma noktasına gelecek. Ulaşım, enerji, sağlık ve eğitim başta olmak üzere sektörlerin tamamına yakını greve katılacak.

ULAŞIM TAMAMEN DURACAK

Ülkenin resmi demir yolu işletmesi SNCF, özellikle tren seferlerinde büyük aksaklık yaşanacağı, bazı bölgelere gün içinde ulaşımın tamamen duracağı uyarısında bulundu. Ülkenin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi AirFrance da acil durumlar hesaba katılmazsa her 10 uçuştan 2'sinin iptal edildiğini duyurdu.

İstihbarat kaynakları, başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde 1,5 milyona yakın kişinin sokaklara dökülmesini öngörürken sendikalar, sayının daha da fazla olacağını belirtti.

Fransa ‘kara gün’ korkusu yaşıyor! Yetkililer peş peşe uyardı: En zor günlerden biri olacak!

"GEÇİRECEĞİMİZ EN ZOR GÜNLERDEN OLACAK"

Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, France 3 televizyonunda yaptığı açıklamada, grevlerin özellikle ulaşım sektörüne olumsuz etkisini azaltmak için uzaktan çalışma çağrısında bulundu. Beaune, "Uzaktan çalışamayanlar için gerçek bir meşakkat olacaktır. Daha önce de söyledim, ulaşıma güvenenler büyük zorluk yaşayacak. Geçirebileceğimiz en zor günlerden biri olacak." dedi.

"BARİKAT KURUN!"

Öte yandan, aşırı sol parti milletvekili Louis Boyard, grev ve protestolara destek amacıyla liselere ve üniversitelere okulları kapatma ve barikat kurma çağrısı yaptı.

Fransız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC) de hava yolu şirketlerinden 7-8 Mart'taki uçuşları ertelemeleri ve Paris CDG Havalimanı'ndaki uçuşların yüzde 20'si ile diğer havalimanlarındakilerin yüzde 30'unun iptal edilmesi çağrısı yapmıştı. DGAC, Paris'teki CDG ve Orly'nin yanı sıra Beauvais, Bordo, Lille, Lyon, Nantes, Marsilya, Montpellier, Nice ve Toulouse'daki havalimanlarında uçuş trafiğinde aksaklıklar olacağını duyurmuştu.

Fransa ‘kara gün’ korkusu yaşıyor! Yetkililer peş peşe uyardı: En zor günlerden biri olacak!

EMEKLİLİK REFORMU TARTIŞMALARI

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Fransa ‘kara gün’ korkusu yaşıyor! Yetkililer peş peşe uyardı: En zor günlerden biri olacak!
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
Habertürk'ten tam gaz operasyon! Şimdi de TOGG'u hedef aldılar! Sosyal medyada tepki yağdı...
İlk Türk uçak gemisinde heyecanlandıran gelişme: Donanmaya teslim edildi
Meral Akşener kendi açıklamasını yalanladı! Tuhaf savunma, sessizliğe büründüler...
HDP 6'lı koalisyona katılıyor! İtiraf gibi açıklama geldi
'Yenilmez Erdoğan'a karşı birleştiler' Dünya 6'lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nu konuşuyor: Dikkat çeken HDP vurgusu..
Ahmet Davutoğlu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile temas kurma hakkı var
İstanbul yine arızaya mahkum edildi! Vatandaşlar CHP zulmüne tepki gösterdi!
ÖSYM açıkladı! YKS 17-18 Haziran'da yapılacak
Bakan Dönmez yerli gaz için tarih verdi
İcra Kanun Teklifi TBMM'ye geliyor
Toplu iş sözleşmesi süreci başladı! Kamu işçilerine zam, geçici işçilere iş ve kıdem garantisi
İsveç Başbakanı Kristersson: PKK'lılara karşı daha sert önlemler alıyoruz
Yeni TOKİ arsa ve konut kura takvimi belli oldu! İşte İzmir dahil kura çekimi tarihleri
Bay Kemal’in büyük oyunu: Akşener’i kandırdı, HDP’den daveti kaptı
İzmir'de yağmur! Araçlar yolda kaldı
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Meral Akşener: Ben dahil beş genel başkan milletvekili adayı olmayacak
Akşener’den HDP ittifakına yeşil ışık: CHP ile görüşebilirler
Meral Akşener: Herkes 'Masadan kalktı' dedi ama ben değil masa kalktı
İstanbul için kaygan zemin uyarısı: Yüksek deprem riskli ilçeler açıklandı

İstanbul için kaygan zemin uyarısı: Yüksek deprem riskli ilçeler açıklandı

8 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

8 Mart hava durumu: O illere sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Faylı köyde büyük korku: 111 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor

Faylı köyde büyük korku: 111 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor

Depremden sonra Bitlis'te endişelendiren su artışı: 30 santimetreyi buldu

Depremden sonra Bitlis'te endişelendiren su artışı: 30 santimetreyi buldu

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kayseri’deki depremleri değerlendirdi! “Kırılacaksa orası kırılır” diyerek uyardı: Enerji biriktiriyor

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kayseri’deki depremleri değerlendirdi! “Kırılacaksa orası kırılır” diyerek uyardı: Enerji biriktiriyor

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi

Nurdağı'nda fay hattının yakınındaki mezarlık bu hale geldi