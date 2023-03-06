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Beyaz Gazete
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EYT başvurularının e-Devlet'ten yapılamadığı iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, "e-Devlet Kapısı çalışmadığı için EYT başvurularının fiziksel yapılması gerektiği" iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Ekleme: 6.03.2023 - 23:45 Güncelleme: 6.03.2023 - 23:46 / Editör: Ozge Selin
EYT başvurularının e-Devlet'ten yapılamadığı iddialarına yalanlama
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamada, emeklilik hakkı kazanan vatandaşların başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan 'Gelir, Aylık Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi' dijital hizmeti üzerinden yapabileceği belirtildi.

Söz konusu dijital hizmete yoğun talep olduğunun kaydedildiği açıklamada, 'e-Devlet Kapısı çalışmadığı için EYT kapsamında emeklilik başvurularının fiziksel olarak yapılması gerektiği iddiaları asılsız olup, hizmet e-Devlet Kapısı üzerinden 7 gün 24 saat esasıyla sunulmaktadır.' ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, fiziksel başvurularda oluşabilecek uzun bekleme sürelerini önlemek amacıyla, tüm başvuru sürecinin hiçbir evrak talep etmeden e-Devlet Kapısı üzerinden yürütüldüğü ifade edildi.

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