Dışişleri Bakanlığı ABD Büyükelçisi’nden izahat istedi

ABD Büyükelçisi Jeff Flake, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; ABD Büyükelçisi Jeff Flake, bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Flake'den, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'ın 4 Mart 2023 tarihinde Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istendi.ABD'nin DEAŞ bahanesi ile PKK/YPG'ye verdiği destek, üst düzey bir ziyaretle bir kez daha gözler önüne serilmişti. ABD Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalindeki bölgeleri ziyaret etti.ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, 'General Milley, (ABD'li) komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye'nin kuzeyini ziyaret etti. DEAŞ ile mücadele misyonuyla ilgili güncel bilgileri aldı, kuvvet koruma tedbirlerini inceledi ve Hol mülteci kampındaki mültecilerin ülkelerine iade edilmesi çabalarını değerlendirdi.' açıklamasında bulunmuştu.Öte yandan, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük'te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden ITC eski Güvenlik Dairesi Başkanı Ahmet Tahir'in ölümünün arkasında terör örgütü PKK'nın olduğunu kaydetti.