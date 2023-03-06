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Depremin vurduğu İskenderun'da lodosun ardından balıkçı tekneleri battı

6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından enkaza dönen kentte, şimdilerde lodos olumsuzluklara yol açıyor.

Ekleme: 6.03.2023 - 15:13 Güncelleme: 6.03.2023 - 15:16 / Editör: Ozge Selin
Depremin vurduğu İskenderun'da lodosun ardından balıkçı tekneleri battı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri de Hatay oldu.

Kentin büyük yıkımların yaşandığı İskenderun ilçesinde, dün gece saatlerinden itibaren yeni olumsuzluklar yaşanıyor.

Gece saatlerinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından denizin taştığı belirtildi.

Taşan deniz suyu bazı noktalarda kentin içerisine kadar girdi.

Depremler nedeniyle sahil bandında meydana gelen yaklaşık 50 santimetrelik çökmenin de deniz sularının taşmasını kolaylaştırıldığı öğrenildi.

Yaşanan durum vatandaşları tedirgin etti.

'Olumsuz bir durum yok'
Bunun üzerine İskenderun Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise deniz taşmasının depremle ilişkili olmadığının düşünüldüğü, lodos kaynaklı gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Depremden kaynaklı güvenlik güçlerimize şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum yok. İlçe genelinde taramalarımız devam ediyor.'

Tekneler battı
Gün boyunca devam eden lodos nedeniyle bazı balıkçı tekneleri battı. Limana demirleyen balıkçı teknelerinden bazıları lodos nedeniyle battı.

Balıkçılardan bazılar da teknelerinin batmaması için çalışma yapıyor.

Teknelerin yanındaki bir tırın da suyun içinde olduğu görüldü.

Tekneler battı
Gün boyunca devam eden lodos nedeniyle bazı balıkçı tekneleri battı. Limana demirleyen balıkçı teknelerinden bazıları lodos nedeniyle battı.

Balıkçılardan bazılar da teknelerinin batmaması için çalışma yapıyor.

Teknelerin yanındaki bir tırın da suyun içinde olduğu görüldü.

Depremin vurduğu İskenderun'da lodosun ardından balıkçı tekneleri battı


Depremin vurduğu İskenderun'da lodosun ardından balıkçı tekneleri battı
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