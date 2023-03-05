Yunanistan Dışişleri Bakanı bugün İstanbul'a geliyor
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın bugün İstanbul'a ziyarette bulunacağı bildirildi.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dendias, Fener Rum Patrikhanesi'nde gerçekleştirilecek dini törene katılacak.
Dini törenin ardından Yunanistan'daki tren kazası ve Türkiye'de 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler için anma töreni yapılıp dua okunacak.
Dendias, İstanbul ziyareti çerçevesinde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile de bir araya gelecek.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI