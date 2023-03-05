Yunanistan Dışişleri Bakanı bugün İstanbul'a geliyor

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dendias, Fener Rum Patrikhanesi'nde gerçekleştirilecek dini törene katılacak.Dini törenin ardından Yunanistan'daki tren kazası ve Türkiye'de 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler için anma töreni yapılıp dua okunacak.Dendias, İstanbul ziyareti çerçevesinde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile de bir araya gelecek.