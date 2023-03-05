Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü

Türkiye, 28 gündür asrın felaketi ile mücadele ederken, kahraman Mehmetçik de hem 11 ilde görev alıyor hem de sınır hatlarını koruyor.Terörle mücadelesini başarılı şekilde sürdüren güvenlik güçleri, zorlu süreci fırsat bilen hainlere geçit vermiyor.Bu kez taciz ve saldırı girişimleri cezasız bırakılmadı.Suriye'nin kuzeyinde barınan hain teröristler, başlarını inlerinden çıkardıkları anda güvenlik güçlerinden kaçamıyor.Son olarak bölgeye taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan teröristler, kahraman Mehmetçik tarafından engellendi.Operasyonla ilgili bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı (MSB) şu ifadeleri kullandı:Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok!Suriye’nin kuzeyinden Akçakale / Şanlıurfa hudut hattımıza yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.