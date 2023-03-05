Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan sonra rotayı Ersan Şen'e çevirdi!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Koalisyon'u dağıttıktan sonra yeni bir rota çizdi. Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına destek vermiş ve masayı dağıtmıştı. Adeta yana yakıla aday arayan Akşener'in gündemindeki yeni isim ise Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen oldu.
Altılı Koalisyon'daki kaosun yankıları siyaset arenasında etkisini göstermeye devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün Altılı Koalisyon toplantısının ardından gemileri yakmış ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermediğini açık açık beyan etmişti.
YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDAN UMDUĞUNU BULAMADI
Akşener, 'göreve' çağırdığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan istediğini alamadı. Her iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini belirtip ortak bir fotoğraf verdi.
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AKŞENER'DEN YENİ HAMLE!
Öte yandan İYİ Parti ve Beşli Koalisyon arasındaki gerginlik sürerken sürpriz gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Akşener, adaylık için kendisine yeşil ışık yakan Prof. Dr. Ersan Şen'e görüşme talebi iletti.
'ADAYLIK KONUSUNDA CİDDİ MİSİNİZ?'
Ersan Şen konuyla ilgili 'Sayın Akşener Buğra Kavuncu aracılığıyla beni aradı ve 'Adaylık konusunda ciddi misiniz? Gelin görüşelim' dedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz. Ayrıca 'Bunu beyan edebilirsiniz' dedi.' şeklinde konuştu.
'BİRİLERİNİN TAŞIN ELİNE ALTINI KOYMASI LAZIM'
Ersan Şen 'Ben gayet ciddiyim. Birilerinin elini taşın altına koyması lazım.' diye ekledi. Şen'in daha önce de cumhurbaşkanlığı adaylığı isteğini sık sık dile getirdiği biliniyor.
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