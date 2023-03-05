Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan sonra rotayı Ersan Şen'e çevirdi!

Altılı Koalisyon'daki kaosun yankıları siyaset arenasında etkisini göstermeye devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün Altılı Koalisyon toplantısının ardından gemileri yakmış ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermediğini açık açık beyan etmişti.Akşener, 'göreve' çağırdığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan istediğini alamadı. Her iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini belirtip ortak bir fotoğraf verdi.Meral Akşener yana yakıla Cumhurbaşkanı adayı arıyor: Ersan Şen'e telefon | VİDEO HABERÖte yandan İYİ Parti ve Beşli Koalisyon arasındaki gerginlik sürerken sürpriz gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Akşener, adaylık için kendisine yeşil ışık yakan Prof. Dr. Ersan Şen'e görüşme talebi iletti.Ersan Şen konuyla ilgili 'Sayın Akşener Buğra Kavuncu aracılığıyla beni aradı ve 'Adaylık konusunda ciddi misiniz? Gelin görüşelim' dedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz. Ayrıca 'Bunu beyan edebilirsiniz' dedi.' şeklinde konuştu.Ersan Şen 'Ben gayet ciddiyim. Birilerinin elini taşın altına koyması lazım.' diye ekledi. Şen'in daha önce de cumhurbaşkanlığı adaylığı isteğini sık sık dile getirdiği biliniyor.