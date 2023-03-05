Ağrı'da iki trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Muhammed Furkan K. idaresindeki otomobil, Ağrı-Taşlıçay kara yolu Murat köyü mevkisinde ara yoldan çıkan Ersin A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.Kazanın ardından olay yerine jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada sürücüler ile Hanefi G, Rabia Selim K, Murat ve Hasret A. yaralandı.Aynı bölgede meydana gelen bir başka kazada ise Kasım B'nin kullandığı taksi ile Yunus D. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.Kazada iki sürücü ile bir kişi yaralandı.Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 9 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.