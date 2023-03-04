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İstanbul'u da etkisi altına alacak: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji'den gelen son verilere göre yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken bazı doğu illerinde de kar yağışının yaşanacağı aktarıldı.

Ekleme: 4.03.2023 - 09:49 Güncelleme: 4.03.2023 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'u da etkisi altına alacak: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın iç ve yüksek kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON OLAYI BEKLENİYOR
Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI
Öğle saatlerinden itibaren Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Toz Taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ADIYAMAN °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu
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