Güney Kore’den Kuzey Kore’ye ‘provokasyon’ hazırlığı

Güney Kore ile ABD arasında mart ayının ortasında başlaması planlanan ortak askeri tatbikat yaklaşırken Güney'den bir ordu yetkilisi, Kuzey Kore'nin olası 'provokasyonlarına' karşı hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.Yonhap Haber Ajansı'na isminin açıklanmaması kaydıyla konuşan Güney Koreli askeri yetkili, ABD ile ülkesi arasında 13-23 Mart'ta yapılması planlanan Özgürlük Kalkanı tatbikatı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.Kuzey Kore'nin olası 'provokasyonlarına' karşı hazırlıkların tamamlandığını belirten yetkili, Pyongyang'ın 2018'de imzalanan Koreler arası askeri gerilimi azaltma anlaşmasını Güney'in tampon bölgelerine ateş açarak ihlal etmesi halinde, ordunun karşı önlem olarak Kuzey'deki 'tampon bölgelere' topçu atışları yapmaya hazır olduğunu söyledi.2018 yılında dönemin Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki zirvenin ardından imzalanan ve '19 Eylül anlaşması' olarak da bilinen askeri gerilimi azaltma anlaşması, iki Kore arasındaki tüm düşmanca askeri faaliyetlerin durdurulmasını öngörüyor.Ancak Pyongyang, geçen yıl 13 kez Koreler arasındaki deniz 'tampon bölgelerine' topçu atışları yaparak ve kasım ayında Doğu Denizi'ne bir füze ateşleyerek 19 Eylül anlaşmasını ihlal etmişti.