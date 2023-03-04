  • USD: 18,86 - 18,89
  • EURO: 20,02 - 20,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fatih Portakal'dan muhalefete tepki: Uyuttunuz mu bizi

Meral Akşener'in açıklamaları sonrası altılı masanın dağılmasına tepki gösteren Fatih Portakal, "Ya siz bizleri kandırdınız mı arkadaş? Uyuttunuz mu bizi?" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Fatih Portakal'dan muhalefete tepki: Uyuttunuz mu bizi
Ekleme: 4.03.2023 - 23:24 Güncelleme: 4.03.2023 - 23:25 / Editör: Ozge Selin
Fatih Portakal'dan muhalefete tepki: Uyuttunuz mu bizi
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala altılı masa dağıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Meral Akşener, altılı masadan ayrıldıklarını açıkladı. Akşener ayrıca Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a 'aday olun' çağrısında bulundu.

Akşener'in sözleri altılı masayı dağıttı
Akşener'in bu açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken, İyi Parti dışındaki diğer partiler bugün Saadet Partisi'nin Genel Merkezi'nde bir kez daha toplandı. Masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve İyi Parti'nin ittifaktan ayrılması ana gündem maddesi oldu. Hal böyle olunca muhalif cephede de hayal kırıklığı yaşandı.

'Bizleri kandırdınız mı?'

Muhalif gazeteci Fatih Portakal, altılı masada yaşanan ayrılığa ve sürece tepki gösterdi. Portakal, 'Ya siz bizleri kandırdınız mı arkadaş? Uyuttunuz mu bizi?' sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

'Uyuttunuz mu bizleri?'

Portakal isyanını şöyle dile getirdi:

Kim şahsi hırsla davrandı? Kim gerçekten Türkiye'yi düşündü? Bu soruların hepsinin cevabını bulmaya çalışacağız. Ama burada önemli kelime dayatma kelimesi. Kim kime neyi dayattı? Kuyruklu yalanlardan bahsetti. Aslında bakıyorsunuz biz dışarıdan izleyenler gerek vatandaş gerekse gazeteci olarak aslında şu soru benim aklıma geliyor. Ya siz bizleri kandırdınız mı arkadaş? Umut besleyen, değişim için çaba harcayan yığınları uyuşturdunuz mu? Uyuttunuz mu diye sormak gerekiyor.

Fatih Portakal'dan muhalefete tepki: Uyuttunuz mu bizi
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan sonra rotayı Ersan Şen'e çevirdi!
İYİ Parti'de istifa depremi: Ayhan Altıntaş partisinden ayrıldığını duyurdu
Muharrem İnce, Ümit Özdağ ile kurduğu ittifaktan ayrıldı
Fatih Portakal'dan muhalefete tepki: Uyuttunuz mu bizi
Bakan Soylu depremlerdeki can kaybı sayısını açıkladı
İYİ Parti'nin kalktığı 6'lı masaya HDP gözünü dikti: Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'nun davetine yanıt
5'li koalisyonun Akşener'siz ilk toplantısı sona erdi
İYİ Partili Erhan Usta, Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen diyaloğu anlattı: Teklifimizi reddetti...
Altılı Koalisyon tam anlamıyla dağıldı! İYİ Parti 6 Mart'taki toplantıya katılmayacak
Saadet Partisi Genel Merkezi önünde Meral Akşener'e tepki gösterildi
İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Görüşme iddiaları gerçek değil
Sosyal medyada 'İçme suyu yok' provokasyonu! FETÖ'cü ve PKK'lı hesaplar yine sahnede! Valilik'ten açıklama geldi
5 liderin görüşmesi başladı! Gözler açıklamada!
Başkan Erdoğan'dan 6'lı koalisyon yorumu: Biz can derdindeyiz, bunlar mal derdinde...
Meral Akşener çıkmazı! CHP'li belediye başkanları ziyarete gidecek mi gitmeyecek mi?
Bakan Kurum duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği! 1 yıl içinde 2 milyon konut...
Milyonları ilgilendiren o tarihler! EYT başvurusunda kritik detay
Yunanistan’daki facianın arkasından skandal çıktı: Kaza değil cinayet! 17 dakika detayı şoke etti…
CHP ve İYİ Parti'de alarm! Belediye başkanlarını topladılar... Olay poz mesajlı karşılama! Cihan Paçacı...
Aslı Baykal'dan 6'lı koalisyona bomba: Gayrı milli ittifak dağıldı gitti
İstanbul'u da etkisi altına alacak: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

İstanbul'u da etkisi altına alacak: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

Halk Sağlığı Komisyonu üç ilde inceleme yaptı: Deprem bölgelerinde 'salgın' riski var mı?

Halk Sağlığı Komisyonu üç ilde inceleme yaptı: Deprem bölgelerinde 'salgın' riski var mı?

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kalıcı konutlar için ilk kazma vuruldu

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü: Uzmanlar açıkladı dev çukurun sebebi deprem mi?

Esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü: Uzmanlar açıkladı dev çukurun sebebi deprem mi?

Depremde oluşan devasa yarık uzaydan görüntülendi: Hatay'da depremin boyutunu gözler önüne seren tablo...

Depremde oluşan devasa yarık uzaydan görüntülendi: Hatay'da depremin boyutunu gözler önüne seren tablo...